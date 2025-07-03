أول صندوق ETF لتحصيص سولانا يسجل 12 مليون دولار في أول يوم تداول "صحي"

تام شمس - الخميس 3 يوليو 2025 09:50 صباحاً - أنهى أول صندوق مؤشرات متداولة (ETF) لتحصيص سولانا في الولايات المتحدة يوم تداوله الأول بتدفقات نقدية بلغت 12 مليون دولار في إشارة إيجابية لصناديق ETF القائمة على التحصيص في سوق العملات المشفرة.

تم إدراج صندوق REX-Osprey Solana Staking ETF يوم الأربعاء في بورصة Cboe BZX، مسجلًا حجم تداول بلغ 33 مليون دولار وتدفقات صافية قدرها 12 مليون دولار، وفقًا للمحلل المتخصص في صناديق المؤشرات في بلومبرغ، إريك بالشوناس.

يُتداول الصندوق تحت الرمز SSK، ويمنح المستثمرين تعرضًا مباشرًا لعملة سولانا (SOL) الفورية إلى جانب عوائد التحصيص، ليكون بذلك أول صندوق ETF معتمد للتحصيص في الولايات المتحدة.

ووصف المحلل جيمس سيفارت من بلومبرغ بداية تداول الصندوق بأنها "صحية"، مشيرًا إلى أنه سجل 8 ملايين دولار من حجم التداول خلال أول 20 دقيقة فقط.

وصرّح بالشوناس أن حجم التداول في اليوم الأول كان لافتًا، مضيفًا أنه "تفوّق بفارق كبير" على صناديق سولانا الآجلة وصناديق XRP الآجلة، لكنه لا يزال أقل بكثير من حجم التداولات التي شهدتها صناديق البيتكوين والإيثر الفورية عند انطلاقها.

فقد سجلت صناديق البيتكوين الفورية المُدرجة في الولايات المتحدة تداولات بقيمة 4.6 مليار دولار في أول يوم من إطلاقها في يناير 2024.

وقال ناثان مكولي، الشريك المؤسس لشركة Anchorage Digital الشريك في التحصيص والحفظ لصندوق REX-Osprey:

"إطلاق صناديق ETF للتحصيص هو لحظة فارقة للأصول الرقمية وخطوة مهمة نحو الوصول الكامل إلى منظومة العملات المشفرة".

حجم تداول SSK في اليوم الأول. المصدر: Eric Balchunas

عقبات تنظيمية

واجه صندوق REX-Osprey عقبات تنظيمية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، التي اعترضت على المنتج في أواخر مايو بعد أن وافقت في البداية على تسجيله.

تمحور الخلاف حول ما إذا كان المنتج يُعتبر "شركة استثمار" بموجب قوانين الأوراق المالية، لكن الشركة نجحت في تجاوز الإشكال من خلال استثمار ما لا يقل عن 40% من أصولها في صناديق ETP أخرى، معظمها مسجّلة خارج الولايات المتحدة.

اهتمام متزايد بصناديق سولانا الفورية وصيف "صناديق العملات البديلة"

وعلى عكس صناديق سولانا الفورية التي لا تزال بانتظار موافقة الـSEC، تم تصميم صندوق REX-Osprey بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، ما يسمح له بتجاوز عملية التقديم التقليدية عبر النموذج 19b-4.

وفي مايو الماضي، وصف نيت جيراسي، رئيس NovaDius Wealth Management، هذه الخطوة بأنها "تحايل تنظيمي ذكي". ومع ذلك، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الصندوق يُعد فعلًا صندوق سولانا فوري تقليدي.

لكن أداء الصندوق الأخير قد يعطي لمحة عن الطلب المؤسسي على صندوق سولانا فوري، والذي قد يتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

وقدّر كل من سيفارت وبالشوناس مؤخرًا احتمالية موافقة هيئة الأوراق المالية على صناديق سولانا الفورية بنسبة 95% بحلول نهاية العام.

وقال سيفارت في وقت سابق هذا الأسبوع:

"نتوقع موجة من صناديق المؤشرات الجديدة في النصف الثاني من عام 2025"، متوقعًا أن تحصل صناديق XRP وSolana وLitecoin الفورية على الضوء الأخضر من SEC قبل نهاية العام.

وفي يوم الثلاثاء، وافقت الهيئة على طلب شركة Grayscale لتحويل صندوقها Digital Large-Cap Fund إلى صندوق مؤشرات متداولة (ETF)، وهو صندوق يضم سلة من أكبر خمس أصول رقمية من حيث القيمة السوقية.

استجابة محدودة من سعر سولانا

لم يشهد سعر سولانا استجابة كبيرة، إذ ارتفع بنسبة 3.6% خلال الـ24 ساعة الماضية وهو أقل من معظم العملات البديلة ذات القيمة السوقية العالية.

وكان يتم تداول سولانا بسعر يقارب 153 دولارًا وقت كتابة التقرير، مرتفعًا بنحو 5% خلال الأسبوع، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 48% عن ذروته في يناير.

مع ذلك، أفاد موقع SolanaFloor بأن العقود الآجلة لسولانا على بورصة CME شهدت "طلبًا قياسيًا، مما يُشير إلى اهتمام مؤسسي متزايد"، حيث بلغ إجمالي الفائدة المفتوحة 167 مليون دولار بعد إطلاق صندوق ETF.