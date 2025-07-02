قاضٍ أمريكي يسمح بمواصلة دعوى Celsius ضد Tether بقيمة 4 مليارات دولار

تام شمس - الأربعاء 2 يوليو 2025 05:22 مساءً - أصدر قاضٍ فيدرالي مختص بقضايا الإفلاس في الولايات المتحدة قرارًا يسمح بمواصلة الدعوى التي رفعتها شبكة Celsius ضد شركة Tether، والتي تطالب فيها بتعويضات تصل إلى 4 مليارات دولار، وذلك بعد رفض جزئي لمحاولة Tether إسقاط الادعاءات المتعلقة بتصفيتها "غير المشروعة" لضمانات Celsius من البيتكوين أثناء انهيار شركة الإقراض المشفرة.

وبحسب مستندات المحكمة التي قُدّمت في نيويورك يوم الإثنين، تزعم Celsius أن (USDT) قامت ببيع "عاجل" لأكثر من 39,500 بيتكوين (BTC) في يونيو 2022، وخصمت عائدات البيع من دين مستحق قدره 812 مليون دولار دون الالتزام بالإجراءات المتفق عليها.

وتقول Celsius إن تصرفات Tether خالفت اتفاقية الإقراض الموقعة بين الطرفين، وانتهكت مبدأ "حسن النية والتعامل العادل" بموجب قانون جزر العذراء البريطانية، وشكلت تحويلات احتيالية وتفضيلية يمكن الطعن فيها بموجب قانون الإفلاس الأمريكي.

وتركّز الدعوى على طلب تغطية هامش أصدرته Tether بعد انهيار سعر البيتكوين. وتدّعي Celsius أن Tether قامت ببيع الضمانات قبل انقضاء فترة الانتظار البالغة 10 ساعات، وباعت البيتكوين بسعر متوسط قدره 20,656 دولارًا، أي أقل من سعر السوق، ثم حوّلت الأصول لاحقًا إلى حسابات تابعة لها في منصة Bitfinex.

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القاضي يسمح بدعوى Celsius ضد Tether بالمضي قدمًا. المصدر: CourtListener

خسائر بقيمة 4 مليارات دولار

تُقدّر Celsius أن عملية التصفية التي قامت بها Tether كلّفتها ما يزيد عن 4 مليارات دولار من البيتكوين بالقيمة الحالية.

كما زعمت الشركة أن Tether استخدمت موظفين، حسابات مالية، ووسائل اتصال مقرها الولايات المتحدة، مما يوفر روابط كافية لفرض الاختصاص القضائي الأمريكي، رغم أن Tether مسجّلة في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ.

واتفق القاضي مع Celsius بأن لديها حُجّة معقولة تشير إلى أن التحويلات والسلوك المزعوم كانت "محلية" بطبيعتها، رافضًا ادعاء Tether بأن القضية تنطوي على تطبيق خارج نطاق قانون الإفلاس الأمريكي.

وكانت Tether قد طلبت في أغسطس 2024 إسقاط الدعوى بالكامل، بحجة أن المحكمة الأمريكية لا تملك الاختصاص، وأن ادعاءات Celsius لا تستوفي شروط الدعوى القانونية. ورغم أن المحكمة أسقطت بعض البنود، فإنها سمحت بمواصلة الادعاءات الرئيسية المتعلقة بخرق العقد والتحويل الاحتيالي والمعاملات التفضيلية.

يُذكر أن Celsius، التي كانت ذات يوم من أكبر منصات الإقراض في قطاع العملات المشفرة، خرجت رسميًا من إجراءات الإفلاس في 31 يناير 2024 بعد عملية إعادة هيكلة دامت 18 شهرًا، وهي حاليًا بصدد سداد مستحقات دائنيها.

الرئيس التنفيذي لـTether ينفي خطط الطرح العام

في يونيو، نفى باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، وجود أي خطط لطرح الشركة للاكتتاب العام. وجاء هذا التصريح ردًا على تكهنات حول إمكانية إدراج Tether في البورصة، رغم أن بعض المراقبين قدّروا قيمتها السوقية المحتملة بأكثر من 500 مليار دولار وهو رقم يفوق شركات كبرى مثل Costco أو Coca-Cola.

وعلى الرغم من وصفه لتقييم 515 مليار دولار بأنه "رقم جميل"، أشار أردوينو إلى أن هذا الرقم قد يكون أقل من القيمة الحقيقية لـTether، نظرًا لاحتياطاتها الكبيرة من البيتكوين والذهب.

وفي الوقت ذاته، تواصل Tether توسيع بصمتها في سوق البيتكوين، حيث أصبحت المالك الأكبر لشركة Twenty One Capital التابعة لجاك مالرز، والتي تُعد الآن ثالث أكبر جهة مؤسسية تملك بيتكوين على مستوى العالم.

وكانت Tether قد نقلت مؤخرًا نحو 37,230 بيتكوين تعادل قيمتها حوالي 3.9 مليار دولار إلى عناوين مرتبطة بالمنصة.