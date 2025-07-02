هيئة SEC الأمريكية توافق على أول صندوق ETF متنوع من العملات الرقمية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسميا موافقتها على تحويل صندوق Grayscale الرقمي للشركات الكبيرة (GDLC) إلى صندوق تداول (ETF)، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الولايات المتحدة.

ويُتيح الصندوق للمستثمرين فرصة التعرض للبيتكوين والإيثيريوم والريبل، وعدد من العملات الرقمية البديلة الأخرى ضمن منتج واحد.

جاءت الموافقة بعد اعتماد تسجيل “Grayscale” المعدل في نموذج S-3، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 2 يوليو.

وتُطلق هذه الموافقة رسميا ما يُعرف بصيف صناديق ETF العملات المشفرة في ظل ازدياد اهتمام الجهات التنظيمية والمالية بإتاحة منتجات كريبتو متقدمة للمستثمرين التقليديين.

إلى جانب “GDLC”، تجري حاليا مراجعة عدد من مقترحات صناديق المؤشرات أحادية الأصل لعملات مثل الريبل وسولانا، حيث يتوقع محللو “بلومبرغ” صدور موافقات إضافية في النصف الثاني من عام 2025.

جدير بالذكر أن البرازيل كانت أول دولة تعتمد صندوق تداول فوري لـ XRP في فبراير الماضي، عبر منتج “Hashdex” المدرج في بورصة B3.

وفي يونيو، لحقت كندا بإطلاق أول صندوق فوري لـ XRP من خلال “Purpose Investments” في بورصة تورنتو (TSX).

وعلى الصعيد الأمريكي، لا تزال صناديق البيتكوين والايثيريوم هي الوحيدة المُعتمدة رسميا، حيث وافقت الهيئة في يناير على منتج Bitwise المشترك بين العملتين.

اقرأ أيضا:

سولانا والايثيريوم في 2025: مؤشرات تداول متباينة رغم تقلب الأسعار

منصة “VeChain” تُطلق برنامج “StarGate Staking” بعد توضيح هيئة SEC الأمريكية بشأن آلية التحصيص

