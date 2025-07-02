سولانا والايثيريوم في 2025: مؤشرات تداول متباينة رغم تقلب الأسعار

شهدت شبكة سولانا نمو ملحوظ في حجم التداول خلال عام 2025، حيث ارتفع متوسط حجم التداول الشهري إلى 156 مليار دولار، مقارنة بـ 124.4 مليار دولار في 2024، بزيادة سنوية تبلغ 25.4%.

في المقابل، سجلت الايثيريوم نمو أبطأ بلغ 9.7%، مع ارتفاع المتوسط من 603 مليار إلى 661.8 مليار دولار.

رغم أن القيم المطلقة لا تزال لصالح الايثيرويم، إلا أن سولانا أظهرت أداء تفوق في النمو النسبي، ويُعزى ذلك إلى الارتفاع الكبير في نشاط عملات الميم مثل TRUMP وMELANIA، والذي بلغ ذروته في يناير 2025، حين سجلت الشبكة تداول بقيمة 239.4 مليار دولار.

بلغ متوسط نسبة حجم تداول SOL/ETH هذا العام 0.236، مقارنة بـ0.206 في 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 14.3%.

وعلى الرغم من تراجع الزخم في النصف الأول من العام، حافظت سولانا على نسبة تداول قوية بلغت 0.219 في يونيو، مما يشير إلى استمرار نشاط السوق والسيولة على الشبكة.

في سياق السوق المتراجع، فقدت سولانا أكثر من 19% من قيمتها منذ يناير، بينما تراجعت الإيثيريوم بنسبة 25%.

ومع ذلك، استمرت سولانا في جذب المتداولين بفضل سرعتها وتكاليفها المنخفضة، حيث تعالج الشبكة أكثر من 100 مليون معاملة يوميا، وتدعم نصف مليون محفظة نشطة.

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