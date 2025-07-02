منصة “VeChain” تُطلق برنامج “StarGate Staking” بعد توضيح هيئة SEC الأمريكية بشأن آلية التحصيص

تستعد “VeChain” لإطلاق برنامج “StarGate Staking” بقيمة 15 مليون دولار اليوم 1 يوليو، في خطوة تُعد من أكبر مبادراتها التحفيزية، وتأتي عقب توضيحات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن شرعية التحصيص عبر البروتوكول، حيث أكدت الهيئة أن هذه الممارسة لا تُعد انتهاك لقوانين الأوراق المالية.

يتيح البرنامج للمستخدمين المشاركة مباشرة في الاستملاك على بلوكشين “VeChainThor” باستخدام تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

ويُمكن لحاملي 10,000 عملة VET على الأقل الانضمام إلى النظام، الذي يعتمد على نسخة محسّنة من آلية إثبات الحصص المفوّض الموزون.

يُعد “StarGate” جزء من خارطة طريق “VeChain Renaissance”، التي تستهدف تحديثات تقنية رئيسية تشمل تحسين اقتصاديات الشبكة، وتوفير تكافؤ مع بيئة EVM، إلى جانب هيكل جديد للتحصيل.

ويهدف البرنامج إلى جذب المطورين والمؤسسات عبر تعزيز العوائد وتبسيط المشاركة.

لتشجيع التبني المبكر، خصصت “VeChain” نحو 5.48 مليار عملة VTHO، ما يعادل 15 مليون دولار، كمكافآت إضافية تُوزع على مدى ستة أشهر.

ويشمل البرنامج مستويات تحصيل متعددة، تبدأ من مستوى “Dawn” عند 10,000 VET وتصل إلى “Mjolnir X” عند 15.6 مليون VET، مع تقديم عوائد أعلى للحصص الأكبر.

أشادت “VeChain” بقرار هيئة الأوراق المالية الأخير، الذي أعفى بروتوكولات التخزين من اعتبارات الأوراق المالية، مؤكدة أن المكافآت تُمنح مقابل المشاركة الفعلية وليس من خلال جهود طرف ثالث.

علّق الرئيس التنفيذي “ساني لو” بأن هذا الاعتراف الرسمي يرسّخ شرعية النموذج الذي تعتمده “VeChain”، ويؤكد توافقه مع الأطر التنظيمية.

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