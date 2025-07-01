شركة Circle تتقدّم بطلب للحصول على ترخيص بنك ائتماني وطني لإدارة احتياطي USDC

تام شمس - الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:50 مساءً - قدّمت شركة Circle، المصدرة للعملة المستقرة USDC، طلبًا لإنشاء بنك ائتماني وطني في الولايات المتحدة يتولى، إلى جانب مهام أخرى، إدارة احتياطي عملة USDC نيابةً عن الجهة المُصدِرة داخل البلاد.

وفي حال وافقت عليه "مكتب مراقب العملة" (OCC)، فإن "بنك العملة الرقمية الوطني الأول" التابع لـCircle سيُصرَّح له بالعمل كمؤسسة ائتمانية وطنية خاضعة للتنظيم الفيدرالي، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان يوم الإثنين.

وأوضحت Circle أن بنكها الرقمي يهدف أيضًا إلى تعزيز البنية التحتية التي "تدعم إصدار وتداول USDC"، بالإضافة إلى تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية للعملاء المؤسسيين.

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المصدر: Jeremy Allaire

لا يُسمح للبنوك الائتمانية الوطنية بقبول الودائع النقدية أو إصدار القروض، لكنها قادرة على تقديم خدمات الحفظ والعمل على المستوى الوطني تحت إشراف مكتب OCC، من دون الحاجة للحصول على تراخيص تحويل أموال منفصلة من كل ولاية، أو تراخيص خاصة بالعملات الرقمية، وفقًا لشركة المحاماة Davis Wright Tremaine.

الامتثال لقانون GENIUS

ذكرت Circle أن الحصول على ترخيص وطني خاضع للتنظيم الفيدرالي سيساعدها أيضًا على الامتثال لمتطلبات قانون GENIUS المقترح، الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأمريكي في 17 يونيو، وانتقل إلى مجلس النواب للتصويت عليه قبل أن يصبح قانونًا.

وقال جيريمي ألير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـCircle، إن الشركة تتخذ "خطوات استباقية لتعزيز بنية USDC التحتية" و"التماهي مع التنظيمات الأمريكية الناشئة بشأن إصدار وتشغيل العملات المستقرة المقومة بالدولار".

طلبات الحصول على ترخيص بنك ائتماني وطني تخضع لفترة تعليق عام مدتها 30 يومًا، وغالبًا ما يتخذ مكتب OCC قراره بالموافقة أو الرفض خلال 120 يومًا من استلام الطلب الكامل.

شركات تشفير أخرى تسعى للحصول على تراخيص مصرفية

ليست Circle وحدها من تسعى إلى إنشاء بنك ائتماني وطني خاضع لإشراف OCC.

فقد ذكرت إليانور تيريت، مقدمة بودكاست "Crypto in America"، في منشور على منصة X يوم الإثنين، أن عددًا من شركات التشفير الأخرى، بما في ذلك الذراع الرقمية لشركة الخدمات المالية العملاقة Fidelity، تقدموا بطلبات للحصول على ترخيص بنك وطني من OCC.

وكانت Circle تفكر في هذا التوجه منذ عام 2022 على الأقل، كما ورد اسمها في تقرير لصحيفة The Wall Street Journal نُشر في 21 أبريل، باعتبارها واحدة من عدة شركات تشفير تدرس التقدم بطلب للحصول على ترخيص مصرفي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Anchorage Trust أصبحت أول شركة تشفير تحصل على ترخيص من OCC في يناير 2021، وتحوّلت لاحقًا إلى بنك Anchorage Digital Bank.

أسهم Circle مستقرة

تُظهر بيانات Google Finance أن أسهم شركة Circle Internet Group (رمز التداول: CRCL) شهدت تداولًا شبه مستقر في آخر جلسة، إذ ارتفعت بنسبة 0.48% لتصل إلى 181 دولارًا، ثم تراجعت بنسبة 1.30% إلى 178 دولارًا في التداولات اللاحقة للإغلاق.

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سعر سهم Circle ظل مستقرًا خلال جلسة التداول الأخيرة. المصدر: Google Finance

وكان سهم Circle قد حقق دخولًا قويًا إلى السوق بعد إدراجه في بورصة نيويورك في 5 يونيو، حيث قفز بنسبة 167% في أول جلسة تداول له.