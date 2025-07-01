التجربة المصرفية السيئة قد تدفع التمويل التقليدي للانتقال إلى البلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:50 مساءً - قال مؤسس Aave Labs، ستاني كوليشف، إن للعملات المشفرة فرصة لاستقطاب لاعبي التمويل التقليدي، الذين باتوا يبحثون بالفعل عن تقنيات مالية غير تقليدية بعد أن خذلتهم البنوك.

وأوضح كوليشف خلال كلمته في مؤتمر EthCC 2025:

"بفضل التجارب المصرفية المروعة، شهدنا دخول جزء كبير من التمويل إلى مجال التكنولوجيا المالية، وتمكنت تطبيقات الفنتك من الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق".

وأضاف أن Aave Labs، التي تطور بروتوكول Aave للإقراض والسيولة اللامركزية، إلى جانب مشاريع التمويل اللامركزي الأخرى، تعمل على "كيفية تحويل كل هذه الفائدة إلى بيئات أكثر لامركزية فعليًا".

وأشار كوليشف إلى أن "أكثر من 60% من السكان لديهم نوع من المحافظ الرقمية. قد لا تكون على السلسلة، لكنها وسيلة رقمية للتفاعل مع المعاملات".

وتابع: "حدث الكثير من التبني في مجال التمويل الرقمي في الوقت الحالي، والخطوة التالية هي كيفية نقل هذا الجمهور إلى البلوكتشين".

ترميز الأصول الواقعية قد يجذب التمويل التقليدي

قال كوليشف إن ترميز الأصول الواقعية يمثل "فرصة تريليونية" لقطاع العملات المشفرة للتواصل مع التمويل التقليدي.

وأضاف: "هناك العقارات، وسندات الحكومة، والأسهم، والسندات الشركات، والعديد من فئات الأصول الأخرى التي يمكن إدارتها بشكل أكثر كفاءة على دفتر أستاذ شفاف وبيئة أكثر قابلية للبرمجة".

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وتابع كوليشف: "إذا تمكنّا من نقل كل هذه الأصول القديمة إلى البلوكتشين، فقد نخلق بيئة أكثر كفاءة لتلك الأصول، بل ويمكننا البناء فوقها، وابتكار أصول جديدة لم يكن بالإمكان وجودها بسبب هذه العوائق".

وأكد أن "DeFi هي التقنية الوحيدة التي يمكنها فعل ذلك بطريقة لا تعرف الحدود".

DeFi بحاجة لأن يكون "أفضل بعشر مرات" لتحقيق التبني الجماعي

مع ذلك، أقرّ كوليشف بأن التمويل اللامركزي "ليس معروفًا على نطاق واسع"، وأن العديد من البروتوكولات، بما في ذلك Aave، "ما زالت بعيدة جدًا" عن الوصول إلى عدد المستخدمين الذين تحققه تطبيقات الفنتك.

وأشار إلى أن DeFi بحاجة إلى "تقديم عرض قيمة واضح"، ويجب أن تحل "مشاكل حقيقية وتقدم حلولًا جيدة" حتى يكون لها فرصة في التبني الجماهيري، مضيفًا:

"إذا أردنا أن ننافس التمويل التقليدي، وإذا أردنا تغيير العالم، فعلينا أن نقدم شيئًا أفضل بعشر مرات".

وأضاف: "منتجك يجب أن يكون أفضل بعشر مرات".

"وعندما نستورد الأصول التقليدية وسلسلة القيمة التقليدية، علينا أن نقدم شيئًا يتفوق عليها. لا بد من وجود عرض قيمة أقوى: البساطة وسهولة الوصول".

التمويل التقليدي بدأ باستخدام البلوكتشين

بدأت بعض شركات التكنولوجيا المالية بالفعل باستخدام تقنية البلوكتشين، بما في ذلك شركة BlackRock، التي أطلقت في مارس 2024 صندوقًا لسوق المال مُرمزًا على الإيثريوم، وقد وصلت القيمة الإجمالية له إلى أكثر من 2.8 مليار دولار.

وقدمت الشركة أيضًا في أبريل طلبًا لإنشاء فئة من الأسهم تعتمد على دفتر أستاذ رقمي لصندوق Treasury Trust التابع لها، والذي سيستخدم البلوكتشين لتسجيل ملكية الأسهم.

وأعلنت شركة إدارة الأصول Libre Capital في أبريل أنها ستقوم بترميز ديون Telegram بقيمة 500 مليون دولار، وهي متاحة للمستثمرين المعتمدين وقابلة للاستخدام كضمان للاقتراض على السلسلة.

