محللون يرفعون احتمالية الموافقة على صناديق ETF لعملات SOL وXRP وLTC إلى 95%

تام شمس - الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:50 مساءً - رفع محللون مختصون في مجال صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة (ETF) احتمالية موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق مؤشرات لعملات سولانا ولايتكوين وريبل إلى 95% خلال هذا العام.

قام المختصان في شؤون صناديق المؤشرات في بلومبرغ، إريك بالشوناس وجيمس سيفارت، برفع توقعاتهم لاحتمال الموافقة على عدة صناديق ETF فورية لعملات بديلة، وذلك في منشور على منصة X يوم الإثنين.

وقال سيفارت: "نتوقع موجة من صناديق المؤشرات الجديدة في النصف الثاني من عام 2025".

وضع الثنائي احتمالية الموافقة على صناديق ETF فورية لعملات سولانا (SOL) وريبل (XRP) ولايتكوين (LTC) عند 95%، ارتفاعًا من 90% سابقًا.

كما وضعوا الاحتمالية ذاتها لصندوق مؤشر يعتمد على سلة من الأصول المشفرة.

ومن المتوقع صدور القرار النهائي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن صناديق المؤشرات الخاصة بهذه العملات البديلة في أكتوبر المقبل، في حين قد تتم الموافقة على صندوق المؤشر القائم على سلة عملات هذا الأسبوع، بحسب المحللين.

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المصدر: James Seyffart

المزيد من صناديق العملات البديلة قادمة

ورجّح المحللون أيضًا احتمالية الموافقة على صناديق ETF فورية لعملات بديلة أخرى بنسبة 90%، بما في ذلك دوجكوين (DOGE) وكاردانو (ADA) وبولكادوت (DOT) وهيديرا (HBAR) وأفالانش (AVAX)، مع قرارات نهائية متوقعة في الربع الرابع من العام.

أما الصناديق المقدمة من شركة "Canary Capital" لعملتي سوي (SUI) وترون (TRX)، فقد بلغت احتمالات الموافقة عليها 60% و50% على التوالي.

وفي يونيو، قال بالشوناس: "استعدوا لصيف محتمل لصناديق العملات البديلة"، فيما عبّر سيفارت عن رأيه بأن "صناديق المؤشرات التي تتبع مؤشرات شاملة للعملات المشفرة قد تحظى بموافقة هيئة الأوراق المالية الشهر المقبل".

إطلاق صندوق ETF لتحصيص سولانا

أفادت بلومبرغ أيضًا يوم الإثنين أن صندوق REX Osprey لتحصيص سولانا أصبح جاهزًا رسميًا للإطلاق يوم الأربعاء، ليكون أول صندوق في الولايات المتحدة يتيح تحصيص العملات المشفرة.

وقد واجه المنتج في البداية عراقيل تنظيمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي اعترضت بعد أن أجازت تسجيله. وتمثلت الإشكالية الأساسية في ما إذا كان الصندوق مؤهلًا ليُصنف كشركة استثمار بموجب قوانين الأوراق المالية.

ومن أجل الحصول على الموافقة، وافق المُصدرون على تسوية تقضي باستثمار ما لا يقل عن 40% من الأصول في صناديق ETP أخرى، معظمها يقع خارج الولايات المتحدة.

هيئة الأوراق المالية تُواصل المماطلة

في الوقت ذاته، لم تُبدِ هيئة الأوراق المالية الأمريكية استعدادًا للموافقة على تحصيص الإيثريوم بعد، إذ أجّلت يوم الإثنين قرارها بشأن ما إذا كان يمكن لصندوق Bitwise الفوري للإيثريوم أن يشمل التحصيص.

كما أجّلت الهيئة قرارها بشأن الموافقة على إدراج وتداول أسهم صندوق Osprey Bitcoin Trust.