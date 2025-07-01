شركة "أمريكان بيتكوين" المرتبطة بترامب تجمع 220 مليون دولار للتعدين وتعزيز خزينة البيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:50 مساءً - جمعت شركة "أمريكان بيتكوين"، التابعة بالأغلبية لشركة التعدين المشفر "Hut 8"، مبلغ 220 مليون دولار لشراء معدات تعدين بيتكوين وتعزيز خزينة البيتكوين الخاصة بها.

وبحسب ملف تنظيمي، تم إصدار 11 مليون سهم في طرح خاص يوم الجمعة، بعائدات إجمالية بلغت 220 مليون دولار.

لكن، ما قيمته 10 ملايين دولار من الأسهم تم بيعه مقابل بيتكوين بدلًا من النقد، وكان متوسط سعر الشراء يعادل 104,000 دولار لكل عملة.

في 10 يونيو، أُفيد أن خزينة "أمريكان بيتكوين" تحتوي على 215 بيتكوين.

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يُظهر ملف النموذج 8-K لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركة American Bitcoin التابعة لـ Hut 8 جمعت 220 مليون دولار من المستثمرين المؤسسيين

تجدر الإشارة إلى أن للشركة روابط بعائلة ترامب، حيث كان كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب من بين مؤسسي "أمريكان بيتكوين". وكانت شركة "Hut 8" قد استحوذت على حصة الأغلبية فيها في 31 مارس.

Hut 8 تفتتح مكتبًا لتداول العملات المشفرة في دبي

وفي السياق ذاته، توسّع شركة "Hut 8" عملياتها إلى دبي من خلال افتتاح مكتب في المدينة، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ. ويهدف هذا التوسع إلى تداول العملات المشفرة وتراكم الأصول الرقمية.

وقد تم تسجيل الشركة في 23 يونيو تحت اسم "Hut 8 Investment Ltd".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، آشر جينوت، لبلومبرغ إن توسع "Hut 8" في دبي سيعزز "دقة وكفاءة استراتيجيتها الرأسمالية".

وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا للشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، بفضل قوانينها التنظيمية والضريبية المواتية.

ومع ذلك، لا تزال الشركات بحاجة إلى صياغة استراتيجية قانونية واضحة للامتثال الكامل للتشريعات المحلية.

ووفقًا لما نقلته بلومبرغ، فإن المكتب الجديد في دبي لا علاقة له بشركة "أمريكان بيتكوين"، بحسب متحدث باسم "Hut 8".

شركة مدرجة في البورصة

في مايو الماضي، أُعلن أن "أمريكان بيتكوين" ستصبح شركة عامة من خلال الاندماج مع "Gryphon Digital Mining"، وهي شركة تعدين مدرجة في بورصة ناسداك.

وسيتم تنفيذ الصفقة عبر مبادلة الأسهم، مع استخدام العلامة التجارية "American Bitcoin" للكيان الجديد. وسيشغل إريك ترامب منصبًا في مجلس الإدارة بعد الاندماج.

وبموجب الهيكل الجديد، سيحتفظ المساهمون الحاليون في "أمريكان بيتكوين" بنسبة 98٪ من الكيان المشكل حديثًا، في حين ستواصل شركة "Hut 8" الإشراف على الأنشطة التشغيلية للمشروع الجديد.