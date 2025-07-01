ترامب يسابق الزمن لتمرير "مشروع القانون الجميل" بينما يسعى أعضاء مجلس الشيوخ لإضافة تعديلات

تام شمس - الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:50 مساءً - قد تمتد مناقشات مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم للرئيس دونالد ترامب طوال الليل، في ظل محاولة الأعضاء تمرير تعديلات تشمل بعض البنود المتعلقة بالعملات الرقمية.

تشهد قاعة المجلس ما يُعرف بـ"تصويت-ماراثون" (vote-a-rama)، وهي جلسة يمكن فيها تقديم التعديلات والتصويت عليها بشكل متسارع، وذلك ضمن إطار قانون "One Big Beautiful Bill Act". وقد استمرت هذه الجلسة لأكثر من 17 ساعة حتى لحظة نشر الخبر، حيث يسعى أعضاء من كلا الحزبين إلى إرفاق مئات التعديلات بالقانون.

من المتوقع أن تمتد عملية التصويت حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء في واشنطن العاصمة، إذ يرغب ترامب في تمرير القانون قبل الجمعة 4 يوليو.

وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في مايو بأغلبية ضئيلة بلغت 215 مقابل 214، ومع الأغلبية الضيقة للجمهوريين في مجلس الشيوخ، فإن تمرير القانون هناك سيكون تحديًا مشابهًا.

لاميس تدفع بتعديلات على ضرائب العملات الرقمية

قدّمت السيناتورة الجمهورية سينثيا لاميس تعديلًا يهدف إلى إنهاء ما وصفته بـ"المعاملة الضريبية غير العادلة" للعملات الرقمية، قائلة إنه سيضمن "أن يتمكن الأمريكيون من استخدام الأصول الرقمية دون الخوف من انتهاك قوانين الضرائب".

وأضافت لاميس:

"على مدى سنوات، كان يتم فرض الضرائب مرتين على المُعدّنين والمشاركين في التحصيص: مرة عند تلقيهم لمكافآت الكتل، ومرة أخرى عند بيعها."

وينص التعديل على إعفاء المعاملات الرقمية التي تقل قيمتها عن 300 دولار (بحد أقصى سنوي 5,000 دولار) من الضرائب، بما في ذلك العملات المستقرة، وفقًا لوثيقة شرح من مكتب لاميس حصلت عليها Cointelegraph.

كما يشمل التعديل بنودًا إضافية، منها استثناء معظم اتفاقيات الإقراض بالعملات الرقمية من الضرائب، وعدم فرض ضرائب على العملات المكتسبة من التحصيص أو التعدين أو الإنزال الجوي (airdrops) حتى يتم بيعها.

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المصدر: Cynthia Lummis

ويُقترح أيضًا تطبيق قاعدة "البيع الخاسر خلال 30 يومًا" على العملات الرقمية، مما يعني حظر بيع أصل رقمي بخسارة ثم إعادة شرائه أو شراء ما يشابهه خلال 30 يومًا قبل أو بعد البيع.

رفض تعديل يمنع الترويج السياسي للعملات الرقمية

في وقت سابق من يوم الإثنين، رفض مجلس الشيوخ تعديلًا مدعومًا من الحزب الديمقراطي كان سيحظر على المسؤولين الحكوميين وأفراد أسرهم الترويج أو امتلاك مجموعة من الأصول الرقمية.

وقد دعمت التعديل كل من السيناتور إليزابيث وارن وجيف ميركلي وجاك ريد، وكان سيمنع الرئيس ونائبه وأعضاء الكونغرس ومسؤولين حكوميين آخرين من امتلاك أو الترويج للعملات الرقمية، أو الرموز غير القابلة للاستبدال، أو العملات المستقرة.

وكان الحظر سيمتد ليشمل الزوج أو الزوجة والأبناء، بل وحتى الموظفين الحكوميين السابقين مثل إيلون ماسك، وذلك لمدة عام بعد انتهاء مهامهم.

وكانت لاميس من بين من عارضوا التعديل، قائلة إن لديها "تقديرًا للمخاوف الأخلاقية"، لكنها رأت أن التعديل "سيُلحق ضررًا جسيمًا بالابتكار الأمريكي والقدرة التنافسية"، ووصفت التعديل بأنه "مفرط" لأنه يفرض قيودًا حتى على أفراد عائلات المسؤولين.

وأضافت: "لو أننا طبقنا مثل هذا القانون في بدايات عصر الإنترنت، لكنا أرسلنا إشارة واضحة بأن أمريكا مغلقة أمام الأعمال".

ماسك يتوعد بإنشاء حزب سياسي جديد إن تم تمرير القانون

أعاد إيلون ماسك، الذي شغل سابقًا منصب مستشار حكومي في إدارة ترامب، إحياء خلافه مع الرئيس السابق بشأن مشروع القانون، متوعدًا بتأسيس حزب سياسي جديد في حال تمريره.

وكتب على منصة X يوم الإثنين:

"إذا تم تمرير هذا القانون الإنفاقي المجنون، فسوف يتم تأسيس حزب أمريكا في اليوم التالي."

وأضاف: "بلدنا بحاجة إلى بديل لحزب الوحدة الديمقراطي-الجمهوري."

وقد هاجم ماسك، أغنى رجل في العالم، المبلغ المُخصص للإنفاق الحكومي في المشروع، والذي يُتوقع أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين القومي خلال السنوات العشر القادمة، واصفًا إياه بأنه "جريمة مقززة".

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المصدر: Elon Musk

كما هدد سابقًا بالإطاحة بأي عضو في الكونغرس يصوت لصالح المشروع، قائلًا:

"على كل عضو في الكونغرس وعد بتقليص الإنفاق ثم صوت لزيادة الدين أن يشعر بالخزي!

سيفقدون مقاعدهم العام القادم ولو كان آخر ما أفعله على هذه الأرض."