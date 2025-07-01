وزارة العدل الأميركية توجه اتهامات لأربعة كوريين شماليين بسرقة مليون دولار من العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 1 يوليو 2025 12:59 مساءً - اتهمت وزارة العدل الأميركية أربعة كوريين شماليين بسرقة نحو مليون دولار من العملات المشفرة من شركة ناشئة تعمل في مجال البلوكتشين، وذلك بعد أن انتحلوا صفة موظفين عن بُعد في شركات أميركية وصربية، وفقًا لما أعلنته السلطات يوم الإثنين.

وذكرت وزارة العدل أن كيم كوانغ جين، وكانغ تيه بوك، وجونغ بونغ جو، وتشانغ نام إيل، تظاهروا بأنهم مطوّرو تكنولوجيا معلومات يعملون عن بُعد، مستخدمين هويات مزيفة ومسروقة لإخفاء جنسيتهم الكورية الشمالية.

وبدأ الأربعة العمل من الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، ثم حصلوا لاحقًا على وظائف في شركة بلوكتشين مقرها أتلانتا، وشركة رموز افتراضية في صربيا، بين أواخر 2020 ومنتصف 2021.

وقال المدّعون إن كيم وجونغ قدّما مستندات احتيالية، بما في ذلك بطاقات هوية مزورة ومسروقة، للحصول على وظائفهم، وهي طريقة وصفها المدّعي العام الأميركي تيودور هيرتسبيرغ بأنها "تهديد فريد" للشركات التي توظف عمالًا عن بُعد في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كوريون شماليون يسرقون 915,000 دولار من العملات المشفرة

وبمجرد توظيفهم، استغل المتهمون وصولهم إلى الأنظمة لسرقة مبالغ كبيرة من الأموال. ففي فبراير 2022، سرق جونغ حوالي 175 ألف دولار من العملات المشفرة، وفي الشهر التالي، استغل كيم كود المصدر لعقود ذكية وسرق 740 ألف دولار إضافية.

وأفاد المحققون بأن الأموال المسروقة غُسلت عبر خدمات خلط العملات الرقمية وتم تحويلها إلى حسابات في منصات تداول كانت تحت سيطرة كانغ وتشانغ، وقد تم فتحها باستخدام بطاقات هوية ماليزية مزورة.

وقال جون آيزنبرغ، مساعد المدّعي العام للأمن القومي: "هذه المخططات تستهدف الشركات الأميركية وتسرق منها، وهي مصممة للتحايل على العقوبات وتمويل برامج كوريا الشمالية غير المشروعة، بما في ذلك برامج الأسلحة".

ويأتي هذا ضمن مبادرة وزارة العدل المسماة "DPRK RevGen: Domestic Enabler Initiative"، التي أُطلقت عام 2024 وتهدف إلى استهداف مصادر دخل كوريا الشمالية غير المشروعة ومن يتعاون معها داخل الولايات المتحدة.

حملة واسعة ضد الاحتيال الكوري الشمالي في العملات المشفرة

في حادثة أخرى، نفذت السلطات الفيدرالية مداهمات منسقة في 16 ولاية، صادرت خلالها نحو 30 حسابًا ماليًا، وأكثر من 20 موقعًا إلكترونيًا مزيفًا، ونحو 200 جهاز كمبيوتر من ما يُعرف بـ"مزارع الحواسيب المحمولة" التي كان يستخدمها عملاء كوريون شماليون للتظاهر بأنهم يعملون من داخل الولايات المتحدة.





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مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يُحبطان مخططات كوريا الشمالية. المصدر: مكتب التحقيقات الفيدرالي

وفي بيان صدر يوم الأحد، أعلنت وزارة العدل أن هذه المخططات تضمنت انتحال كوريين شماليين لصفة مواطنين أميركيين، واستخدامهم لهويات مسروقة للحصول على وظائف في أكثر من 100 شركة أميركية، مما مكّنهم من تحويل ملايين الدولارات إلى بيونغ يانغ، بل والوصول حتى إلى بيانات عسكرية حساسة.

وفي الشهر الماضي، رفعت الوزارة دعوى مدنية لمصادرة 7.74 ملايين دولار من العملات المشفرة، يُعتقد أن كوريين شماليين جنوها عبر انتحالهم صفة مطوري بلوكتشين يعملون عن بُعد بهويات وهمية.