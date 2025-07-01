Centrifuge تُطلق أول صندوق مرمز لمؤشر S&P 500 على السلسلة

تام شمس - الثلاثاء 1 يوليو 2025 12:59 مساءً - أعلنت منصة البنية التحتية البلوكتشينية Centrifuge عن تعاونها مع شركة (S&P DJI) لجلب مؤشر S&P 500 إلى السلسلة لأول مرة، وفقًا لبيان صحفي مشترك مع "كوينتيليغراف".

ويقدم هذا التعاون بنية تحتية لإثبات المؤشر مخصصة للمنتجات المرمزة، إضافة إلى إطلاق أول صندوق مرمز يتتبع مؤشر S&P 500. وتم بناء هذا الصندوق على منصة Centrifuge الأصلية على البلوكتشين، ويستخدم بيانات مؤشر S&P DJI الرسمية لتقديم صناديق قابلة للبرمجة تتبع المؤشر من خلال العقود الذكية.

وقال كاميرون درينكواتر، كبير مسؤولي المنتجات في S&P Dow Jones Indices:

"اليوم نبدأ فصلًا مثيرًا من تاريخ المؤشر 500™ عبر توسيع استخداماته ووصوله لمستخدمين جدد حول العالم."

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تقدم Centrifuge مجموعات أصول حقيقية مُرمزة للمستثمرين. المصدر: Centrifuge

مدراء مرخصون لإطلاق صناديق على السلسلة

يُمهد هذا المشروع الطريق أمام مديري الأصول المرخصين من S&P DJI لإطلاق صناديق على البلوكتشين تتماشى مع المعايير المؤسسية، وتستفيد في الوقت ذاته من مرونة وشفافية التمويل اللامركزي.

شركة "أنيموي كابيتال"، وهي مدير أصول أصيل في الويب 3، حصلت على أول ترخيص لبناء صندوق "Janus Henderson Anemoy S&P 500 Index Fund Segregated Portfolio". وتوفر بيانات S&P DJI وسنتريفيوج البنية التحتية للمؤشر والعقود الذكية.

وقال نيك تشيرني، رئيس قسم الابتكار في "جانوس هندرسون"، إن الصناديق المرمزة السابقة التي أُطلقت بالتعاون مع سنتريفيوج حققت رواجًا ملحوظًا، حيث وصل أحد الاستراتيجيات إلى مليار دولار من الأصول المُدارة أسرع من أي صندوق مرمز سابق.

ويُعد مؤشر S&P 500 عنصرًا محوريًا في الأسواق العالمية، حيث يتم تداول أكثر من تريليون دولار يوميًا من خلال صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات وغيرها. وسيتيح ترميز المؤشر على السلسلة للمستثمرين إمكانية شرائه، واحتفاظه، وتداوله، واستخدامه كضمان، أو لأتمتة استراتيجيات المحافظ الاستثمارية.

وقال أنيل سود من سنتريفيوج:

"الأمر يتمثل في أخذ كل ما تعلمناه في الأسواق التقليدية وإعادة تخيله من خلال البرمجة والشفافية والإتاحة العالمية على مدار الساعة."

ومن المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي للصندوق المرمز لمؤشر S&P 500 يوم الثلاثاء في "قمة Centrifuge للأصول الواقعية" (RWA) في مدينة كان، إلى جانب إطلاق بنية "إثبات المؤشر"، التي تهدف إلى توحيد معايير المنتجات المرمزة للمؤشرات.

المنفعة تظل مفتاح النجاح

يأتي تحرك Centrifuge لترميز مؤشر S&P 500 على السلسلة في ظل تحذيرات من قادة القطاع بأن "الترميز وحده لا يكفي". وقال كيفن دي باتول، الرئيس التنفيذي لشركة "Keyrock" في تصريح لـ Cointelegraph:

"الترميز يحتاج إلى منفعة فعلية كي يزدهر. إذا لم أستطع القيام بشيء باستخدام الأصل في شكله المرمز لم أكن قادرًا على فعله سابقًا، فهو مجرد تكلفة وتعقيد إضافي."

وأضاف أن السيولة هي عامل حاسم أيضًا في نجاح الأسواق المرمزة، مشيرًا إلى أن صناع السوق المتواصلين هم من يحوّلون الأصول المرمزة إلى أدوات مالية قابلة للاستخدام.