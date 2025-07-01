مجموعة “Sparkassen” تُطلق خدمات تداول العملات المشفرة للأفراد

أفادت “بلومبرغ” أن مجموعة “Sparkassen”، أكبر مؤسسة مصرفية في ألمانيا، ستبدأ تقديم خدمات تداول العملات المشفرة لعملائها الأفراد، بعد سنوات من الحذر التنظيمي.
وتشمل الخدمة الجديدة تداول عملات مثل البيتكوين والإيثيريوم، ومن المتوقع إطلاقها بحلول صيف 2026.
وقد تم تكليف “Dekabank”، التابعة للمجموعة، بإدارة هذه الخدمات، مستفيدة من خبرتها الحالية في سوق الأصول الرقمية.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب دخول لوائح “MiCA” حيز التنفيذ، مما يوفر إطار قانوني موحد لشركات الكريبتو داخل الاتحاد الأوروبي.
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