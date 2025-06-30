ربط "بينانس" بمجلس العملات الرقمية في كينيا يثير مخاوف من الاحتكار

تام شمس - الاثنين 30 يونيو 2025 11:17 مساءً - أعربت بعض الشركات الناشئة في قطاع العملات الرقمية عن قلقها بشأن مشروع قانون مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) المقترح في كينيا، محذّرة من أنه قد يمنح نفوذًا مفرطًا لمجموعة ضغط مرتبطة بـ"بينانس" ويهدد مبدأ المنافسة العادلة في قطاع الأصول الرقمية في البلاد.

وبحسب ما نقلته صحيفة The Kenyan Wall Street، فإن مركزًا بحثيًا خاصًا يُدعى "غرفة تجارة الأصول الافتراضية" (VAC) سيتم إدراجه ضمن مجلس التنظيم الذي ينص عليه مشروع القانون.

ويزعم بعض أصحاب المصلحة في مجال العملات الرقمية في كينيا أن الغرفة قد نظّمت محادثات تنظيمية برعاية بينانس، وتفتقر إلى الاستقلالية وتعمل كواجهة غير مباشرة للمنصة.

وقال أحد أصحاب المصلحة للصحيفة: "جميع النقاشات التنظيمية التي أجرتها VAC مؤخرًا كانت برعاية بينانس. ثم تحصل VAC، وهي كيان استشاري خاص يملك اتفاقية عدم منافسة مع بينانس، على مقعد تنظيمي بطريقة ‘سحرية’؟ كيف يكون هذا منصفًا؟ وكيف يكون دستوريًا؟"

تقرير: بينانس تدفع لـ VAC شهريًا

أفاد التقرير أن بينانس تدفع لغرفة VAC مبلغ 6,000 دولار لكل بلد شهريًا مقابل جهود الضغط والسياسات، مستشهدًا باتفاقية سرية، وهو ما أثار مخاوف من أن تحاول المجموعة التأثير على القوانين المنظمة لصالح بينانس على حساب اللاعبين المحليين.

Edit the caption here or remove the text

لا يتضمن موقع VAC الإلكتروني بينانس كشريك. المصدر: VAC

ولا تُدرج VAC شركة بينانس كشريك في موقعها الإلكتروني. كما أشار النقاد إلى تشابهات مع تقارير حول محاولات VAC للتدخل في العملية التنظيمية في رواندا.

وقال أحد أصحاب المصلحة: "إذا أصبح كيان ذو سمعة دولية سيئة أو تضارب مصالح واضح هو الجهة المنظمة للعملات الرقمية لدينا، فلن تخرج كينيا أبدًا من القوائم الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF أو الاتحاد الأوروبي."

وفي تعليق للصحيفة، دافع باسل أوغولا، مدير VAC، عن دور الغرفة، مشيرًا إلى سجلها في إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك المركزي الكيني (CBK) والبرلمان على مدى عامين.

وقال أوغولا: "قرار الجمعية الوطنية بتضمين VAC كجهة ترشيح في المجلس التنظيمي يعكس الثقة التي بُنيت عبر هذا المسار من المشاركة الجادة."

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة التنظيمية الجديدة في كينيا ستضم أيضًا ممثلين عن وزارة المالية، والبنك المركزي الكيني، وهيئة أسواق المال، إضافة إلى محامٍ ومحاسب.

وقد تواصلت كوينتيليغراف مع شركة بينانس للتعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.

توسع بينانس في علاقاتها الحكومية عالميًا

في مايو الماضي، وقّعت بينانس مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للاستثمار في قيرغيزستان لتطوير البنية التحتية لمدفوعات العملات الرقمية وتعزيز التعليم المتعلق بتقنية البلوكشين.

وفي مقابلة بتاريخ 17 أبريل، كشف الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ أن بينانس تقدّم حاليًا استشارات لعدة حكومات حول كيفية بناء احتياطيات استراتيجية من البيتكوين ووضع سياسات تنظيمية للأصول الرقمية.

وقال تينغ: "لقد تلقينا بالفعل عددًا من الطلبات من حكومات وصناديق ثروة سيادية بشأن إنشاء احتياطيات خاصة بهم من العملات الرقمية."

وفي وقت سابق، في 7 أبريل، تم تعيين الرئيس التنفيذي السابق، تشانغبينغ زاو، مستشارًا لمجلس العملات الرقمية الذي أُطلق حديثًا في باكستان، والذي سيتولى الإشراف على مبادرات البلاد في مجال البلوكشين والأصول الرقمية.