مايكل سايلور يُلمّح إلى شراء بيتكوين للأسبوع الحادي عشر على التوالي

تام شمس - الاثنين 30 يونيو 2025 09:46 مساءً - ألمح مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة Strategy، إلى أن الشركة تستعد لتنفيذ عملية شراء جديدة من البيتكوين (BTC) للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في سلسلة بدأت منذ 14 أبريل.

وكتب سايلور عبر منصة X لمتابعيه البالغ عددهم 4.4 مليون شخص: "بعد 21 عامًا، ستتمنى لو أنك اشتريت المزيد." وقد كسب سايلور نحو مليون متابع جديد على المنصة خلال العام الماضي.

وكانت أحدث عملية شراء نفذتها Strategy بتاريخ 23 يونيو، حيث اشترت الشركة 245 بيتكوين بقيمة 26 مليون دولار، لترتفع حيازتها الإجمالية إلى 592,345 بيتكوين، تتجاوز قيمتها 63.6 مليار دولار.

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نظرة عامة على استثمارات ستراتيجي في بيتكوين. المصدر: SaylorTracker

تجعل هذه الحيازات من Strategy أكبر شركة عامة معروفة تمتلك بيتكوين على مستوى العالم. ووفقًا لموقع BitcoinTreasuries، فإن الشركة تملك أكثر من ضعف عدد البيتكوين الذي تمتلكه أكبر 20 شركة عامة أخرى مجتمعة.

ويواصل المحللون النقاش حول ما إذا كانت وتيرة التراكم السريع من قِبل الشركة ستتسبب في "صدمة عرض" تؤدي إلى ارتفاع أسعار البيتكوين. في المقابل، أعرب مشاركون آخرون في السوق عن قلقهم بشأن استدامة نموذج الخزانة المؤسسية للبيتكوين الذي تتبعه شركات تقلد Strategy، والتي تموّل عمليات شراء البيتكوين من خلال الديون أو إصدار الأسهم. ويرجّح أن هذا النموذج قد يكون مصدر الانهيار التالي لسوق البيتكوين.

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أكبر ٢٠ شركة عامة لإدارة خزينة بيتكوين. المصدر: BitcoinTreasuries

هل تصمد شركات الخزانة الجديدة أمام تقلبات السوق؟

وفقًا لتقرير حديث من شركة رأس المال الاستثماري Breed، فإن قلة قليلة فقط من شركات الخزانة المؤسسية ستنجو عندما تنخفض أسعار البيتكوين بشكل حاد. وأضاف التقرير أن "عندما تبدأ حالات الفشل في الظهور، فإن أقوى الشركات ستقوم بالاستحواذ على الشركات المتعثرة ودمجها في السوق."

وأشار التقرير إلى أن الشركات الجديدة ستكون أكثر عرضة للخطر، لأنها ستكون مجبرة على جمع رؤوس الأموال بشروط أكثر صرامة وبنسب ديون أعلى من تلك التي واجهتها Strategy.

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تفصيل أنواع المنظمات التي تمتلك بيتكوين. المصدر: Breed

مع ذلك، أوضح التقرير أن لدى Strategy فرصة أعلى بكثير للصمود خلال أي دورة هبوطية قادمة، وذلك بفضل حجمها الكبير، وكميات البيتكوين التي تمتلكها، ونجاحها السابق في تجاوز الأسواق الهابطة. وأكد التقرير أن انضباط Strategy واستمرارها في شراء البيتكوين خلال فترات التراجع يمثلان سلوكًا نموذجيًا للشركات التي ستنجح في بناء خزانة رقمية مستدامة.

وفي هذا السياق، توقع المحلل والمستثمر في Strategy، جيف والتون، أن لدى الشركة فرصة بنسبة 91% للانضمام إلى مؤشر S&P 500 الذي يضم أكبر 500 شركة مدرجة في السوق الأمريكية في الربع الثاني من عام 2025.

تنويه: لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. كل خطوة استثمارية أو تداولية تنطوي على مخاطر، وينبغي على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار مالي.