محلل: استياء متزايد بين الشباب قد يدفع سعر البيتكوين للارتفاع

تام شمس - الاثنين 30 يونيو 2025 09:46 مساءً - يتوقّع المحلل السوقي جوردي فيسر أن يؤدي ازدياد شعور الأجيال الشابة بالإحباط من النظام المالي الحالي، ودعواتهم المتزايدة لتبنّي نظام اشتراكي قائم على الإنفاق العام، إلى دفع سعر بيتكوين (BTC) نحو مستويات أعلى على المدى الطويل.

وفي حلقة يوم الأحد من بودكاست رائد الأعمال أنتوني بومبليانو، قال فيسر إن الأجيال الشابة، ممن يبلغون 25 عامًا أو أقل، تقاوم تصاعد الاستبدال الوظيفي بسبب الذكاء الاصطناعي وعدم اليقين الاقتصادي، ما يغذّي دعوات متنامية لاستبدال النظام الرأسمالي بنظام يعتمد على المنافع الاجتماعية الممولة من القطاع العام.

وأضاف: "الشباب لم يعودوا يؤمنون بأن النظام القائم سيعود إلى سابق عهده. بل يؤمنون أنه يزداد سوءًا عامًا بعد عام".

يُشارك جوردي فيسر في بودكاست أنتوني بومبليانو لمناقشة التحول الاجتماعي المستمر بين الشباب، وبيتكوين، والذكاء الاصطناعي. المصدر: Anthony Pompliano

وأوضح المحلل: "كلما زاد غضب الناس، زاد المال الذي تضطر الحكومات إلى طباعته. ولهذا السبب، لن يتوقف سعر بيتكوين عن الارتفاع، بغض النظر عما يقوله الآخرون؛ فبمرور الوقت، ستبدأ بيتكوين في استبدال الكثير من الأصول النقدية التقليدية".

ويواصل المحللون تقديم توقعاتهم ونقاشاتهم بشأن آثار التحولات الاجتماعية والسياسية على تبني بيتكوين وسعرها، في وقت تستمر فيه الأنظمة المالية التقليدية والمؤسسات القديمة في التآكل.

الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يجعلون الرأسمالية غير مجدية؟

وحذّر فيسر أيضًا من أن تطوّر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المؤتمتة، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، قد يقوّض النظام الرأسمالي بالكامل من خلال تركيز الثروات وتقليل الحاجة إلى العمالة البشرية بشكل دائم، مما سيجبر المجتمعات على إعادة تنظيم نفسها. وقال في حديثه مع بومبليانو:

"بدأت هذا المسار عام 2013 في التفكير حول الابتكار المتسارع والمخاطر التي يحملها على نسيج الرأسمالية. فإذا استمرّ اتساع الفجوة في التفاوت وعدم المساواة، وإذا بقيت الثروة متركزة في أيدي القلة، فإن ذلك سيؤدي إلى أزمات حتمية".

وتوقّع فيسر أن تصبح الروبوتات الشبيهة بالبشر والسيارات ذاتية القيادة واقعًا تجاريًا واسع الانتشار خلال نحو خمس سنوات.

وقال: "عندما تبدأ شركات مثل Waymo في إدخال سياراتها إلى مانهاتن، سيكون ذلك بمثابة جرس إنذار. لقد رأينا احتجاجات من سائقي أوبر حين بدأت تنتشر حول العالم".