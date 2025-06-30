توكن Arbitrum يرتفع بنسبة 17% وسط تكهنات بشراكة مع روبنهود

تام شمس - الاثنين 30 يونيو 2025 09:46 مساءً - ارتفع توكن شبكة Arbitrum، المبنية على الطبقة الثانية من إيثيريوم، بنسبة 17% خلال اليوم وسط تكهنات بإعلان قريب عن شراكة مع منصة التداول الأمريكية "روبنهود" (Robinhood Markets Inc.) يوم الاثنين.

نشرت روبنهود على منصة X يوم الأحد أنها ستستضيف "جلسة حوارية" يوم الاثنين تجمع بين مؤسس إيثيريوم فيتاليك بوتيرين، ومدير روبنهود كريبتو يوهان كيربرات، ومدير الاستراتيجيات في شركة Offchain Labs المطورة لشبكة Arbitrum أيه جيه وارنر.

وستُعقد الجلسة ضمن فعالية تستضيفها روبنهود أوروبا في مدينة كان، فرنسا، والتي تروّج لها الشركة بوصفها لحظة الكشف عن "أكبر إعلاناتها المتعلقة بالكريبتو لهذا العام".

تسريبات مايو: روبنهود تجري محادثات مع Arbitrum وSolana

جاءت هذه التكهنات بعد تقرير نشرته بلومبرغ في 8 مايو أفاد بأن روبنهود تطور منصة بلوكتشين تتيح للمستثمرين الأوروبيين تداول الأسهم الأمريكية.

وكانت شبكتا Arbitrum وSolana ضمن الخيارات قيد الدراسة، رغم أن المحادثات لم تكن قد أُنجزت بعد.

وكتب المطور السابق في إيثيريوم، إريك كونور، عبر X: "يبدو أن روبنهود اختارت Arbitrum."

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المصدر: AJC

أما عمر كنجي، الشريك في شركة Dragonfly للاستثمار المغامر، فغرّد: "مجرد تكهنات، لكن من وجهة نظري، الجمع بين إيثيريوم وArbitrum وروبنهود لا يعني سوى شيء واحد: روبنهود ستعلن عن شبكتها الخاصة غدًا."

ارتفاع توكن Arbitrum بنسبة 17% على خلفية شائعات الشراكة

سجل توكن Arbitrum المُرمز (ARB) ارتفاعًا بنسبة 17.1% خلال 24 ساعة ليصل إلى أكثر من 0.36 دولار، ليصبح أكبر رابح في سوق الكريبتو خلال اليوم، بحسب بيانات CoinGecko.

وكان ARB قد بدأ الارتفاع من نحو 0.31 دولار بعد منشور روبنهود على X، ليصل إلى ذروته اليومية عند 0.386 دولار بعد 8 ساعات، حوالي الساعة 10:30 مساءً بتوقيت UTC يوم الأحد.

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حققت Arbitrum أكبر مكاسبها على مدار 24 ساعة في سوق العملات المشفرة وسط شائعات عن شراكة مع Robinhood. المصدر: CoinGecko

رغم هذا الارتفاع، لا يزال سعر التوكن منخفضًا بنسبة تقارب 50% منذ بداية 2025، وفقد نحو 85% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى سجله عند 2.39 دولار في يناير 2024.

أسهم روبنهود ترتفع أيضًا

شهدت أسهم روبنهود ماركتس (HOOD) أيضًا ارتفاعًا خلال التداولات الليلية، وسط التفاؤل بإعلانات مرتقبة من المنصة يوم الاثنين.

وارتفع سهم HOOD بنسبة 1.65% ليصل إلى 84.26 دولارًا في تداولات ما بعد الإغلاق، بعد أن أنهى جلسة الجمعة عند 83.03 دولار، وفقًا لبيانات التداول على منصتي eToro وروبنهود.