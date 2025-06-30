سعر البيتكوين يراوح مكانه مع قيام "القدامى" ببيعه لوول ستريت.. بحسب محلل

تام شمس - الاثنين 30 يونيو 2025 05:24 مساءً - قال محلل إن ضغوط البيع من قبل حاملي البيتكوين على المدى الطويل تعيق نمو سعر العملة، رغم التحركات المؤسسية والشركاتية الأخيرة لشرائها.

وصرّح مؤسس شركة Capriole Investments، تشارلز إدواردز، يوم الأحد:

"يتساءل الناس لماذا لا يزال سعر البيتكوين عالقًا عند 100,000 دولار رغم موجة الفومو المؤسسية"، مضيفًا أن السبب الرئيسي هو أن حاملي البيتكوين القدامى الذين يمتلكونه منذ سنوات يقومون بـ"تصفية ممتلكاتهم على حساب وول ستريت" منذ إطلاق صناديق ETF الفورية في يناير 2024.

ونشر إدواردز مخططًا يوضح معدلات نمو حاملي البيتكوين، حيث شهدت فئة الحائزين لمدة ستة أشهر ارتفاعًا كبيرًا، ما يمثل دخول موجة جديدة من الشركات التي تعتمد البيتكوين كخيار خزانة.

وأضاف: "الكمية التي اشترتها هذه الفئة خلال الشهرين الماضيين استوعبت كامل ما باعه الحائزون طويلو الأجل خلال العام ونصف الماضيين".

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مجموعة حاملي السندات لستة أشهر تستوعب مخزون مجموعة حاملي السندات طويلة الأجل. المصدر:Charles Edwards

شركات الخزينة تدفع البيتكوين للأمام

توقع إدواردز أن تُحدث هذه الشركات الداعمة لخزينة البيتكوين "دوامة شراء ضخمة" تدفع بسردية صناديق ETF إلى المقعد الخلفي، وأضاف: "لقد دخلنا بوضوح ذروة تلك المرحلة، إذ دخل العديد من المقلدين إلى السوق".

ومن بين المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق مؤخرًا: شركة Cardone Capital العقارية العملاقة، وشركة ProCap التابعة لأنطوني بومبليانو والتي تعتزم الطرح العام، وشركة Panther Metals المختصة باستكشاف المعادن، وشركة Green Minerals النرويجية للتعدين في أعماق البحار.

جني أرباح على المدى القصير

بدوره، صرّح جيف مي، مدير العمليات في بورصة BTSE، لـCointelegraph، بأن المتداولين في الأجل القصير بدأوا بجني الأرباح قبل موعد التعريفات الجمركية المقرر في 9 يوليو، وسط توقعات بعدم التوصل إلى حلول جوهرية في المحادثات التجارية.

وقال: «يتخذون إجراءات وقائية تحسبًا لهبوط السوق في حال فشل المفاوضات»، مشيرًا إلى أن عددًا متزايدًا من الشركات المدرجة علنًا تضيف البيتكوين إلى خزائنها الاستثمارية.

وأضاف: «رغم أن الأمر سيستغرق وقتًا حتى تتمكن هذه الشركات من تجميع كميات كافية من البيتكوين، إلا أننا نتوقع استقرار السوق خلال العام المقبل مع دخول مزيد من المستثمرين طويلو الأجل».

في المقابل، صرّح هان شو، مدير الاستثمارات في الصناديق السائلة لدى HashKey Capital، بأن المستثمرين والمتداولين ينتظرون تقارير البيانات الاقتصادية الأمريكية وتحديثات السياسة هذا الأسبوع.

وقال: «تطورات صفقات التجارة قبيل مهلة فرض التعريفات المتبادلة، إلى جانب التقدم في مشروع ميزانية ترامب، يمثلان عاملين حاسمين يجب مراقبتهما قبل أن يستأنف الاتجاه الصعودي»، محذرًا من أن أي مفاجآت «قد تؤدي إلى موجة بيع».

التحرك العرضي مستمر

ظل سعر البيتكوين يتحرك في نطاق ضيق منذ اختراقه حاجز الـ100,000 دولار للمرة الثانية هذا العام في أوائل مايو، حيث يتأرجح بين 102,000 و110,000 دولار مع بعض القمم والهبوطات المؤقتة.

ورغم هذا الركود في الأداء، شهدت صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة تدفقات دخول تجاوزت 3.2 مليار دولار خلال الأسبوعين الماضيين دون أي يوم سحب واحد. وفي الوقت ذاته، تستمر أعداد الشركات الجديدة التي تضيف البيتكوين إلى خزائنها في الارتفاع أسبوعيًا.

وفي تعاملات يوم الاثنين، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.2%، ولامس مستوى المقاومة عند 108,750 دولارًا، وهو أعلى مستوى له خلال أسبوعين، لكنه فشل في اختراقه حتى لحظة النشر.