متداول غير محظوظ يُصفّى 8 مرات خلال أسبوع ويخسر 12.5 مليون دولار

تام شمس - الاثنين 30 يونيو 2025 11:21 صباحاً - في أحدث عملية تصفية يوم الإثنين، أفادت Lookonchain أن المتداول تعرض لتصفية جزئية في صفقة إيثيريوم (ETH) كانت برافعة مالية تبلغ 25 ضعفًا. تم تحديد سعر تصفية جديد عند 2,534 دولارًا، بينما تراوح سعر الإيثيريوم في الـ24 ساعة الأخيرة بين 2,425 و2,519 دولارًا.

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المصدر: Lookonchain

أما صفقة البيتكوين فقد واجهت مصيرًا مشابهًا، حيث تم تصفيتها جزئيًا مع تحديد سعر تصفية جديد عند 109,170 دولارًا.

وكانت Lookonchain قد ذكرت في وقت سابق، يوم الخميس، أن "qwatio" تم تصفيته ست مرات خلال ثلاثة أيام فقط، مما كبدّه حينها خسائر وصلت إلى 10 ملايين دولار.

خسائر بعد أرباح سابقة

سبق لـ "qwatio" أن حقق أرباحًا في مارس حين راهن على صعود الإيثيريوم والبيتكوين باستخدام رافعة مالية قدرها 50 ضعفًا، وذلك قبيل إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء احتياطي عملات مشفرة، ليجني بذلك أرباحًا بلغت 6.8 مليون دولار.

وفي صفقة أخرى خلال مارس أيضًا، فتح "qwatio" صفقة بقيمة 3.46 مليون دولار على عملة MELANIA، وهي الميم كوين المرتبطة باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، مستخدمًا رافعة مالية تبلغ 50 ضعفًا، كما دافع عن مركز بيتكوين بروافع 40 ضعفًا عبر إضافة هامش إضافي بعد أن حاول "صيادو الحيتان" تصفية مركزه.

جيمس وين يفتح صفقة بيع بيتكوين بـ40 ضعفًا

في المقابل، فتح المتداول المليونير الشهير جيمس وين الذي سبق أن خسر مليار دولار في صفقات عالية المخاطرة مركزًا صغيرًا لبيع البيتكوين على المكشوف باستخدام رافعة مالية 40 ضعفًا.

ذكرت Lookonchain في منشور على منصة X يوم الأحد أن وين فتح صفقة بيع على المكشوف بقيمة 37,000 دولار وسعر تصفية عند 108,630 دولارًا، وكان من الممكن أن يربح 1.49 مليون دولار إذا نجحت الصفقة.

ولكن لاحقًا في نفس اليوم، قام وين بعكس موقفه عندما كان سعر البيتكوين عند 107,250 دولارًا، حيث أغلق الصفقة وفتح صفقة شراء جديدة بقيمة 44,466 دولارًا. وقد تراوح سعر البيتكوين في اليوم الأخير بين 107,228 و108,771 دولارًا.

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المصدر: Lookonchain

ويُعرف جيمس وين بمراهناته الكبيرة في عالم العملات المشفرة، حيث تعرض لتصفية بمبلغ يقارب 100 مليون دولار في أواخر مايو، ثم مرة أخرى بمبلغ 25 مليون دولار في 4 يونيو.

ويُعتقد أيضًا أنه قد يكون المسؤول عن صفقة بيتكوين برافعة مالية قيمتها 300 مليون دولار في 10 يونيو من خلال حساب مجهول لتفادي "صيادي الحيتان"، الذين زعم أنهم يحاولون تصفية مراكزه.

متداول آخر يحقق مكاسب ملحوظة

وفي سياق مختلف، نجح متداول آخر غير معروف في تحويل مبلغ 6,800 دولار إلى 1.5 مليون دولار كأرباح، بعد أن ساهم بأكثر من 3% من سيولة جانب العرض (Maker-side) في بورصة عملات مشفرة كبرى. وخلال أسبوعين فقط، سجل حسابه حجم تداول بلغ 1.4 مليار دولار، وكان من بين أكبر المساهمين في حجم التداول الإجمالي للبورصة.