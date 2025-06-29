منصة Robinhood توسّع عروضها بإطلاق عقود آجلة "مصغرة" لـ XRP وSOL

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أعلنت شركة “Robinhood” عن إطلاق عقود آجلة مصغرة لعملتي الريبل وسولانا XRP وSol، في إطار توسيع محفظتها من منتجات العملات المشفرة.
كما كشفت الشركة عن نسخة مصغرة من عقود البيتكوين الآجلة وفق ما جاء في بيان صادر يوم الجمعة.
العقود الآجلة المصغرة تُعد أدوات مالية تتيح للمتداولين التعرض لتحركات أسعار الأصول—بما فيها العملات والأسهم والمؤشرات—بمستويات أقل من رأس المال والمخاطر مقارنة بالعقود الآجلة التقليدية.
تُستخدم هذه العقود في المضاربة أو التحوط من تقلبات السوق.
كانت “Robinhood” قد بدأت في وقت سابق من هذا العام بطرح منتجات عقود آجلة تغطي العملات الأجنبية، المؤشرات، السلع، والعملات المشفرة، وشملت أولى هذه المنتجات عقود بيتكوين الآجلة، وعقودها المصغرة إلى جانب عقود الايثيريوم الآجلة.
ومع التوسع الأخير، أصبحت الريبل وسولانا جزء من هذه المجموعة، ما يعكس التزام “Robinhood” بتعزيز تنوع منتجاتها المشفرة.
يأتي هذا التوسع بعد إتمام “Robinhood” صفقة استحواذ بقيمة 200 مليون دولار على منصة “Bitstamp” لتداول العملات الرقمية، وهي خطوة يُنظر إليها كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها العالمي.
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