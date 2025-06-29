منصة Gemini تطلق تداول الأسهم المُرمزة في أوروبا وتبدأ بسهم MSTR

دخلت منصة “Gemini” لتداول العملات الرقمية سوق الأسهم المُرمزة، معلنة عن إتاحة هذا المنتج لعملائها في الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة تهدف إلى ربط المستثمرين العالميين بالأسواق الأمريكية عبر أصول رقمية تعمل على مدار الساعة.

وبحسب إعلان الشركة، بدأت “Gemini” بترميز سهم MSTR التابع لشركة “Strategy” (المعروف سابقا باسم MicroStrategy)، على أن تشمل خططها المستقبلية إدراج أسهم وصناديق استثمار متداولة إضافية.

ستُتداول هذه الأسهم المُرمزة في البداية عبر شبكة “Arbitrum”، وهي حل من الطبقة الثانية مبني على شبكة الايثيريوم، مع نية التوسع إلى شبكات أخرى لاحقا.

وقالت “Gemini” في بيانها:

دمجنا بين الأصول الأفضل عالميا وشكل التداول المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يمكّننا من إعادة تصور النظام المالي وإعادة بنائه. هدفنا هو تصدير الأسهم الأمريكية إلى جميع أنحاء العالم وربط أعظم الشركات بسكان الكوكب.

يعتمد هذا الطرح على تقنية “الترميز عند الطلب” المقدّمة من شركة “ديناري”، والتي أعلنت مؤخرا حصولها على أول موافقة أمريكية لتقديم أدوات مالية مدعومة بتقنية البلوكشين، مما يتيح امتلاك أجزاء من الأسهم وتداولها بشكل مرن وسلس.

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم ترميز الأسهم يقوم على إصدار رموز رقمية تعكس أسعار أسهم مدرجة في البورصات التقليدية.

ورغم سعي منصات مثل كوين بيس وكراكن للحصول على الموافقات ذاتها، إلا أن هذه المنتجات ما زالت حتى الآن متاحة فقط للمستخدمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

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