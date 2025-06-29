منصة Bitvavo تحصل على ترخيص MiCA لمزاولة نشاطها في أوروبا

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أعلنت منصة “Bitvavo” عن حصولها على ترخيص أسواق الأصول الرقمية (MiCA) من الهيئة الهولندية للأسواق المالية (AFM)، ما يمكّنها من تقديم خدماتها في 30 دولة ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ويُعد ترخيص MiCA، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023، إطار تنظيمي موحد يغطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين.
وتسعى شركات العملات الرقمية إلى الامتثال لهذا النظام منذ بدء تطبيقه في ديسمبر الماضي.
وتُعد “Bitvavo” أحدث المنصات التي تحصل على هذا الترخيص من هولندا، بعد أن منحت السلطات المحلية تراخيص لأربع منصات أخرى في ديسمبر.
وفي السياق ذاته، حصلت منصات كبرى مثل OKX وCrypto.com وBitpanda على تراخيص MiCA من مالطا، بينما حصلت Kraken على الترخيص من أيرلندا، وCoinbase من لوكسمبورغ، وBybit من النمسا.
في تعليق له، صرح “مارك نوفيلستين”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “Bitvavo”، أن هذا الترخيص يوفر الوضوح والثقة، ويعزز قدرة “Bitvavo” على تحقيق طموحها في أن تصبح المنصة الرائدة لتداول الأصول الرقمية في أوروبا.
وأشار بيان الشركة إلى أن “Bitvavo”، التي تُعد أكبر منصة عالمية في سوق التداول الفوري المقوّم باليورو، تمتلك بالفعل تسجيلات تنظيمية في كل من فرنسا، والنمسا، وإيطاليا، وإسبانيا، بالإضافة إلى هولندا.
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