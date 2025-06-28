مايكل سايلور: سجل نادر في تداول البيتكوين لعام 2025

في عام 2025، يواصل “مايكل سايلور” ترسيخ مكانته كأبرز شخصية في مجال تجميع البيتكوين.

تحت قيادته، حققت شركة “Strategy” (المعروفة سابقا باسم MicroStrategy) أداء استثنائي، إذ خرجت بـ 20 صفقة رابحة من أصل 21 عملية شراء بيتكوين خلال العام، وهو إنجاز يفوق قدرة حتى أمهر المتداولين المحترفين.

استراتيجية “سايلور” لا تعتمد على توقيت السوق أو استشراف القمم والقيعان، بل تنطلق من مبدأ ثابت:

طالما أن البيتكوين أصل جيد، فإن شراءه عند كل انخفاض هو خيار منطقي.

هذا النهج القائم على متوسط تكلفة الدولار (DCA) أثبت فعاليته، إذ استفادت الشركة من غالبية التراجعات التي شهدها السوق هذا العام، وأعادت تحويلها إلى نقاط ربح لاحقا.

بيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تؤكد أن عمليات الشراء – حتى تلك التي تمت عند مستويات مرتفعة نسبيا مثل 105,000 دولار – أصبحت مربحة مع تعافي السوق.

وتمثل هذه المشتريات، لا سيما تلك التي نُفذت خلال فترات ضعف المعنويات، نموذج لانضباط استثماري نادر.

في المقابل، تعرض معظم المستثمرين من مؤسسات وصناديق تحوط إلى متداولي التجزئة لخسائر كبيرة وسط تقلبات السوق، لا سيما مع انهيار العديد من العملات الرقمية البديلة وعملات الميم.

في ظل هذا، يبرز رهان “سايلور” الأحادي على البيتكوين كخيار محسوب أثبت جدواه.

حاليا، يستقر سعر البيتكوين عند نحو 107,000 دولار، دون اختراق مستوى مقاومة فني واضح، ومع مؤشر قوة نسبية يقترب من منطقة الحياد.

إلا أن هذه المؤشرات الفنية، رغم أهميتها، لا تُشكل محور قرار “سايلور”، الذي لا يعتمد على التوقعات قصيرة الأجل، بل على الالتزام المستمر بالشراء والتجميع طويل الأمد.

وأصبحت النتيجة واضحة:

انضباط “سايلور” واستراتيجيته المباشرة تفوقت على غالبية المتداولين في سوق 2025، حيث سجل 20 صفقة ناجحة من أصل 21 وهو ليس مجرد رقم، بل تأكيد على أن الرؤية الواضحة والانضباط يمكن أن يتفوقا على محاولات معرفة التوقيت المناسب والتكهن.

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