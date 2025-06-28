سولانا تقترب من تقاطع ذهبي وتصل لمستويات سعرية تستحق المتابعة

تُظهر المؤشرات الفنية أن عملة سولانا (SOL)، المصنفة سادسا من حيث القيمة السوقية، تقترب من تكوين “التقاطع الذهبي” على الرسم البياني اليومي.

ويُعد هذا النمط، الذي ينتج عن تقاطع المتوسط المتحرك لـ 9 أيام مع نظيره لـ 21 يوم، إشارة صعودية قوية قد تدفع بالسعر إلى مستويات تتجاوز 170 دولار، بشرط توافق ظروف السوق.

التحليل الفني يُثبت دعم عند مستوى 141.15 دولار، فيما يبلغ المتوسط السعري الحالي نحو 147.66 دولار.

وتُظهر البيانات أن سولانا تتداول فوق نقطة انعطاف حرجة، ما يُعزز احتمالات حدوث اختراق صعودي على المدى القريب.

حتى الآن، ارتفع سعر سولانا بنسبة 3.68% خلال 24 ساعة ليبلغ 147.27 دولار، مرتدا من أدنى مستوى أسبوعي عند 126 دولار، حسب بيانات CoinMarketCap.

ومع ذلك، لا تزال أحجام التداول منخفضة، حيث تراجع حجم التداول اليومي بنسبة 9.11% ليصل إلى 3.19 مليار دولار، ما يُشير إلى غياب الزخم القوي من المستثمرين حتى اللحظة.

إذا ارتفعت وتيرة التداول، فإن نمط التقاطع الذهبي قد يدفع بسولانا إلى مستويات أعلى تصل إلى 172.51 دولار، بزيادة محتملة تقارب 17.2%.

ويتوقف تحقيق هذا الهدف على تجدد اهتمام المستخدمين بالشراء واستعادة النشاط داخل النظام البيئي للعملة.

تشير مؤشرات أخرى مثل “بولينغر باندز” إلى إمكانية وصول السعر إلى 164 دولار في المرحلة القادمة، إذا استمرت العملة بالحفاظ على دعم السوق.

كما أظهرت البيانات من منصة بينانس أن متداولي العقود يراهنون على الاتجاه الصاعد، ما يعكس تفاؤل متزايد داخل مجتمع سولانا.

في المجمل، تبدو سولانا في موقع تقني واعد، لكن ترجمة هذا الوضع إلى مكاسب فعلية يبقى مرهون بتفاعل السوق وزيادة أحجام التداول خلال الأيام القادمة.

اقرأ أيضا:

كيف سيكون أداء البيتكوين مع اقتراب نهاية مرحلة التجميع؟

هدوء حذر في سوق العملات المشفرة: سعر البيتكوين يستقر عند مستوى 107,000 دولار

