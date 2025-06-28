كيف سيكون أداء البيتكوين مع اقتراب نهاية مرحلة التجميع؟

يشير تحليل صادر عن “CryptoQuant” إلى استمرار ضعف النشاط على شبكة البيتكوين، رغم تعافي السعر من الانخفاض الحاد الذي شهده في مارس وأبريل، عندما هبط السعر دون 75,000 دولار نتيجة التصريحات السياسية المقلقة آنذاك.

ورغم أن السعر تجاوز لاحقا أعلى مستوياته التاريخية، إلا أن تفاعل المستخدمين على الشبكة لم يُظهر بوادر تعاف واضحة.

مؤشر نشاط الشبكة، الذي يتضمن بيانات مثل عدد العناوين النشطة، عدد المعاملات، إجمالي UTXOs، وحجم البيانات في الكتل، لا يزال عند مستويات منخفضة، حسب ما أفاد به محللون في منصة CQ.

كما تعكس بيانات mempool عدد قليل من المعاملات المعلقة، ما يعزز صورة ضعف الطلب الحالي.

ورغم أن بعض التقنيات مثل “SegWit” أو التجميع قد تؤدي أحيانا إلى تقليل حجم البيانات الظاهرة، فإن التراجع المتزامن في عدة مؤشرات يدل بوضوح على ضعف الاهتمام الحقيقي بالشبكة.

هذه الحالة ليست جديدة، فقد تكرر السيناريو نفسه في فبراير، حيث تراجع النشاط وتبعه انخفاض في السعر، مما يعزز من فرضية وجود علاقة ارتباط واضحة.

ومع ذلك، هناك رأي مغاير يعتبر أن انخفاض النشاط لا يعني بالضرورة ضعف في السوق.

فخلال الارتفاع الأخير من أقل من 75,000 إلى أكثر من 110,000 دولار، كانت المحركات الأساسية هي المؤسسات عبر صناديق الاستثمار المتداولة والصفقات خارج منصات التداول، وليس مستثمري التجزئة.

الساعات القادمة ستكشف لنا عن المسار الذي سينتهجه سعر البيتكوين.

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