هدوء حذر في سوق العملات المشفرة: سعر البيتكوين يستقر عند مستوى 107,000 دولار

يشهد سوق العملات المشفرة حالة من الهدوء النسبي، حيث لم تُسجل العملة الرقمية تحركات كبيرة خلال الساعات 24 الماضية.

حيث يواصل سعر البيتكوين التداول في نطاق محدود يتراوح بين 106,000 و108,000 دولار، ما يثير تساؤلات حول احتمالية اقتراب تحرك سعري كبير.

يُظهر نشاط التصفية في السوق انخفاض بنحو 4%، ليستقر عند حوالي 200 مليون دولار، غالبيتها مراكز بيع، ما يدل على أن المشترين لا يزالون يحتفظون بزمام المبادرة ضمن هذا النطاق.

هذا وتمكن السعر من التعافي جزئيا من الخسائر التي لحقت به نهاية الأسبوع الماضي عقب التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالضربات الأمريكية على أهداف إيرانية.

ومن اللافت أن عدد المحافظ التي تحتوي على 10 بيتكوين أو أكثر بلغ 152,280 محفظة، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي، ما يعكس ثقة متزايدة من كبار المستثمرين.

على صعيد العملات الرقمية البديلة، يسود الاستقرار مع ميل طفيف نحو الصعود، حيث أغلقت معظم العملات الرقمية الكبرى في المنطقة الخضراء دون تحقيق مكاسب بارزة.

كانت عملة الريبل الأبرز بأداء يومي تجاوز 4%، متصدرة قائمة العملات العشر الكبرى من حيث القيمة السوقية.

وفي الوقت نفسه، تراجعت هيمنة البيتكوين على السوق بنحو 0.5%، ما يشير إلى محاولة من العملات البديلة لاقتناص بعض الزخم.

من بين أفضل العملات أداء كانت العملة الرقمية QNT بارتفاع 6.5%، تلتها عملة SPX6900 و عملة JUP بنسب 5.3% و4.8% على التوالي.

في المقابل، سجلت Aptos وPi Network وSEI أسوأ أداء بانخفاض بلغ 7.7% و3.8% و3.6% على التوالي.

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