الريبل تتفوّق على البيتكوين والايثيريوم في هذا المؤشر!

سجلت عملة الريبل (XRP) ارتفاع مفاجئ في المؤشرات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، متجاوزة بذلك كل من البيتكوين والإيثبريوم، رغم أدائها السعري الأفضل في الآونة الأخيرة.

ووفقا لشركة التحليلات “Santiment”، بلغ عدد المنشورات المتشائمة حول XRP أعلى مستوى له منذ 17 يوم مما يعكس تزايد القلق بين المستثمرين.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الاتجاه الهبوطي لسعر XRP، الذي انخفض إلى أقل من 2.1 دولار، متراجعا بنسبة 3–4% خلال اليوم.

وحدث هذا التراجع بعد أن رفضت القاضية “توريس” الطلب المشترك من شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتسريع حل القضية القضائية المستمرة بين الطرفين.

في المقابل، واصلت عملة البيتكوين تعافيها لتتجاوز مستوى 107,000 دولار، بدعم من تحسّن الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما استعادت الايثيريوم مستوى 2400 دولار بعد هبوط حاد.

رغم الضغوط، لا تخلو الصورة من مؤشرات إيجابية، إذ شهدت XRP إعلان عن اعتماد مؤسساتي جديد هذا الأسبوع، ما قد يدعم معنويات السوق على المدى المتوسط.

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