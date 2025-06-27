تدفق 1.5 مليار دولار إلى صناديق ETF البيتكوين مع اقتراب سعر البيتكوين من مستوى 108,000 دولار

شهدت صناديق ETF البيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات واردة قوية هذا الأسبوع بلغت نحو 1.5 مليار دولار، في إشارة إلى تصاعد نشاط المستثمرين المؤسسات.

ووفقا لبيانات “Farside Investors”، تم تسجيل هذه التدفقات خلال ثلاثة أيام فقط، دون أي تدفقات خارجية منذ 6 يونيو.

صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة “BlackRock” تصدّر القائمة، مع شراء أكثر من 9400 بيتكوين هذا الأسبوع، وتدفقات إجمالية تجاوزت 52 مليار دولار منذ انطلاقه.

تبعه صندوق “Fidelity” بتدفقات إجمالية بلغت 11.7 مليار دولار، بينما بقيت الصناديق التسعة الأخرى أقل تأثيرا.

وفي تطورات موازية، تقدمت “Invesco” و”Galaxy” بطلب لإطلاق صندوق مؤشرات متداولة لعملة سولانا، ليصل عدد الطلبات المشابهة إلى تسعة.

كما قدمت “Canary Capital” طلب لصندوق “PENGU ETF”، يغطي الرموز الرقمية وPudgy Penguins NFT.

من جانبه، وصف “مايكل سايلور” إدراج البيتكوين كأصل احتياطي ضمن النظام المالي الأمريكي بأنه لحظة مفصلية في مسار اعتماد المؤسسات.

تأثر سعر البيتكوين إيجابا هذا الأسبوع وارتفع بنحو 10% متجاوزا حاجز 108,000 دولار مرتين خلال 24 ساعة الماضية، قبل أن يتراجع إلى 107,800 دولار صباح الخميس.

وقد أدى ذلك إلى صعود هيمنة البيتكوين على السوق إلى 65.7%، وهي أعلى نسبة منذ أربع سنوات، في وقت بقيت فيه عملة الإيثيريوم والعملات الرقمية البديلة دون حركة تذكر.

ويرى المحللون أن استعادة مستويات الهيمنة بين 64% و71% غالبا ما تستغرق بين شهر إلى شهرين، غير أن الدورة الحالية أظهرت فترات تعاف أطول، مما يثير تباين في التوقعات بشأن وتيرة استمرار الارتفاع.

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