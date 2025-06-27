صندوق إماراتي يستثمر 100 مليون دولار في مشروع ترامب للعملات المشفرة

أعلنت شركة “أكوا 1″، وهي صندوق استثماري مقره الإمارات، عن استثمار 100 مليون دولار في رموز “وورلد ليبرتي فاينانشال” (WLFI)، المرتبطة بمشروع العملات المشفرة لعائلة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وأكد بيان مشترك بين “أكوا 1″ و”WFLI” أن هذه الشراكة تهدف إلى تسريع بناء منظومة مالية قائمة على البلوكشين وتعزيز استخدام العملات المستقرة.

أعرب “زاك فولكمان”، الشريك المؤسس لـ “WLFI”، عن حماسه للتعاون مع الفريق الإماراتي.

بهذا الاستثمار، تُعد “أكوا 1” من كبار المساهمين في المشروع، الذي يحظى أيضا بدعم من رجل الأعمال في مجال العملات المشفرة “جاستن صن”.

ويُعد هذا ثاني استثمار إماراتي في المشروع خلال الأشهر الأخيرة، حيث استخدمت شركة “MGX” في مايو عملة “WLFI” المستقرة “USD1” لاستثمار 2 مليار دولار في منصة “بينانس”.

أوضح “ديفيد لي”، الشريك المؤسس في “أكوا 1″، أن الشركتين ستعملان على احتضان مشاريع بلوكشين واعدة، إلى جانب خطط لإطلاق صندوق “Aqua 1 Aqua” لدعم الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط.

كما تعتزم “أكوا 1” دعم انتشار “WLFI” في أسواق أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا، بالتوازي مع تطوير منصة “BlockRock” لترميز الأصول الواقعية، ودمجها في منظومة الويب 3.

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