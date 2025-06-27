مجمع التعدين BTC.com يحرك 98% من تدفقات مُعدّني البيتكوين إلى منصة بينانس

أظهر أحدث تقرير من منصة “CryptoQuant” أن إجمالي تدفقات البيتكوين إلى بينانس تأتي من مجمع التعدين BTC.com مما يسلط الضوء على سلوك هؤلاء اللاعبين المحوريين في ديناميكية السوق.

تاريخيا، يعزز مجمع BTC.com من تحويلاته إلى بينانس عندما ترتفع أسعار البيتكوين، في إشارة إلى عمليات جني أرباح منتظمة.

أما انخفاض هذه التدفقات، كما هو الحال مؤخرا رغم تداول البيتكوين فوق 100,000 دولار، فيعكس ميلا للاحتفاظ بالعملات الرقمية، ما يدل على تفاؤل المعدّنين بإمكانية استمرار الارتفاع.

تُعتبر تحركات المعدّنين مؤشر مهم على ديناميكيات السوق، إذ تُظهر بيانات الشبكة أن سلوكهم يتبع نمط موسمي واضح.

في هذا السياق، جاء تراجع مؤقت في سعر البيتكوين إلى 98,000 دولار عقب تقارير عن توترات جيوسياسية، لكنه ما لبث أن تعافى سريعا صباح الاثنين، مما يعكس مرونة السوق.

رغم المكاسب السعرية الأخيرة، لا تزال رسوم معاملات البيتكوين على الشبكة ضعيفة، حيث شكّلت أقل من 1% من مكافآت الكتل منذ بداية عام 2025، بحسب شركة “Digital Mining Solutions”.

وفي ظل ضعف الرسوم، تظل إيرادات المعدّنين مرتبطة بسعر البيتكوين بشكل مباشر.

شهد معدل التجزئة تقلبات حادة هذا العام، بلغ خلالها ذروته عند 950 EH/s في يونيو قبل أن يتراجع إلى 827 EH/s، متأثرا بعوامل موسمية مثل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاعات الكهرباء، خاصة في ولاية تكساس التي تضم نسبة كبيرة من عمليات التعدين الأمريكية.

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