هل يؤثر انتهاء صلاحية خيارات بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار على السوق؟

ينتهي اليوم الجمعة 27 يونيو، حوالي 140,000 عقد من خيارات البيتكوين بقيمة اسمية تقارب 15 مليار دولار، في حدث يتزامن مع نهاية الشهر والربع الثاني، مما يعزز احتمالية تأثيره على السوق الفوري.

رغم تعافي السوق جزئيا بعد انهيار يوم الاثنين، فإن البيتكوين هو الأصل الوحيد الذي سجل مكاسب ملحوظة، إلا أن الزخم تراجع مع اقتراب نهاية الأسبوع.

بلغت نسبة البيع إلى الشراء لعقود هذا الأسبوع 0.74، ما يشير إلى تفوق رهان الهبوط على المدى الطويل.

وتُظهر البيانات أن الحد الأقصى للخسارة يقع عند مستوى 102,000 دولار، ما يجعله دون الأسعار الفورية الحالية بنحو 5000 دولار، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر ملموسة عند تسوية العقود.

حجم الفائدة المفتوحة لعقود خيارات البيتكوين بلغ ذروته عند مستوى تنفيذ 140,000 دولار، بقيمة تجاوزت 1.7 مليار دولار، مع نشاط ملحوظ أيضا عند مستويات 120,000 و85,000 و95,000 دولار، ما يعكس تزايد الرهان الهبوطي، حسب منصة “Deribit”.

وأشارت المنصة إلى أن الفائدة المفتوحة الإجمالية لخيارات البيتكوين وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 40 مليار دولار، ولا تزال في ارتفاع.

من جهتها، أوضحت شركة “Greeks Live” أن السوق مرّ بتقلبات قوية خلال الأسبوع، متأثرة بعوامل جيوسياسية وأخبار متضاربة عن وقف إطلاق النار، ما ساهم في تذبذب معنويات المتداولين.

يركز المتداولون حاليا على مستويات 104,800 و108,000 دولار كمناطق حاسمة، حيث تنقسم التوقعات بين استمرار الهبوط أو إمكانية عودة الزخم الإيجابي.

وتشير تحليلات فنية إلى احتمال ارتفاع سعر البيتكوين.

إلى جانب عقود البيتكوين، ستنتهي أيضا حوالي 940,000 عقد من خيارات الايثيريوم اليوم، بقيمة اسمية تبلغ 2.3 مليار دولار، مع نقطة ضعف قصوى عند 2200 دولار، ونسبة بيع إلى شراء تبلغ 0.52.

وبذلك، يبلغ إجمالي القيمة الاسمية لانتهاء صلاحية عقود العملات المشفرة هذا اليوم نحو 17.3 مليار دولار.

على صعيد أسعار السوق اليوم، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 2.5% إلى ما دون 3.4 تريليون دولار، بينما واصل سعر البيتكوين تماسكه بعد فشله في تجاوز مستوى 108,000 دولار، متراجعا إلى 107,000 دولار صباح الجمعة.

أما سعر عملة الإيثيريوم فظل دون تغيير يُذكر، غير قادر على اختراق مستوى المقاومة البالغ 2500 دولار، فيما شهدت العملات الرقمية البديلة تراجع حاد، خاصة عملة XRP وسولانا وSui وHedera.

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