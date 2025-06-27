شركة Bakkt Holdings تُقدِّم عرضًا عامًا بقيمة مليار دولار قد يُستخدم لشراء البيتكوين

تام شمس - الجمعة 27 يونيو 2025 05:20 مساءً - تسعى شركة Bakkt Holdings Inc.، وهي شركة برمجيات في مجال العملات الرقمية، إلى جمع ما يصل إلى مليار دولار من خلال عروض أوراق مالية متنوعة، وقد تُستخدم هذه الأموال في شراء البيتكوين.

وبحسب ملف Form S-3 الذي قُدّم يوم الخميس إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، كشفت الشركة، التابعة لـ Intercontinental Exchange المالكة لبورصة نيويورك (NYSE)، عن نيتها طرح أسهم عادية وأوراق مالية أخرى في السوق.

وأوضحت الشركة أنها قد تُصدر ما تصل قيمته إلى مليار دولار من الأسهم العادية من الفئة A، أو الأسهم الممتازة، أو أوراق الدين، أو الضمانات (warrants)، أو مزيج من هذه الأدوات.

وذكر الملف أن شركة Bakkt حدّثت سياسة استثمارها في وقت سابق من هذا الشهر "للسماح لنا بتخصيص رأس مال لشراء البيتكوين وغيره من الأصول الرقمية كجزء من استراتيجيتنا العامة للخزينة والشركة"، لكنها لم تُنفذ بعد أي عملية شراء.

وأضافت الشركة: "قد نقوم بشراء البيتكوين أو أصول رقمية أخرى باستخدام السيولة الفائضة، أو عائدات عمليات تمويل مستقبلية سواء عبر الأسهم أو الدين، أو من مصادر رأس مال أخرى."

ويُعد هذا التسجيل المسبق المعروف بـ shelf registration أداة تتيح لـ Bakkt الوصول بسرعة إلى أسواق رأس المال عند توافر الظروف الملائمة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تاريخ الشركة من الخسائر ومخاوف الاستمرارية التي تعاني منها.

مقتطف من ملف Bakkt التنظيمي. المصدر: SEC

مخاوف بشأن استمرارية Bakkt

تأسست شركة Bakkt في عام 2018، واعترفت في الملف المُقدَّم بأنها تمتلك "سجلًا تشغيليًا محدودًا وتاريخًا من الخسائر التشغيلية".

كما تضمن الملف تحذيرًا واضحًا بشأن مستقبل العمليات، مشيرًا إلى أنها "حددت ظروفًا وأحداثًا أثارت شكوكًا كبيرة بشأن قدرتها على الاستمرار كشركة مستمرة في العمل."

وأكّدت الشركة أن توقيت وحجم أي عمليات شراء للعملات المشفرة سيعتمد على ظروف السوق، وتقبّل أسواق رأس المال، وأداء الشركة، وعوامل استراتيجية أخرى.

انخفاض في سهم Bakkt رغم الارتفاع اليومي

ارتفع سهم Bakkt المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 3% يوم الخميس ليصل إلى 13.33 دولارًا، بحسب بيانات Google Finance. إلا أن السهم لا يزال منخفضًا بنسبة 46% منذ بداية العام.

وكان سهم الشركة قد تراجع بنسبة 30% في شهر مارس بعد أن كشفت عن أن اثنتين من أكبر عملائها، وهما بنك أوف أمريكا وWebull، قررتا عدم تجديد اتفاقيات التعاون التجاري معها.

أداء سهم BKKT منذ بداية العام. المصدر: Google Finance

Bakkt تُبدي تفاؤلًا بشأن عروض الاكتتاب العامة في سوق الكريبتو

وعلّقت الشركة عبر منصة X على موجة الاكتتابات الأولية الجديدة في سوق العملات الرقمية – مثل شركات Circle وeToro وGemini – قائلة إن هذه التطورات "تمثل مجرد بداية لسلسلة من الخطوات التي تشير إلى عودة الزخم الحقيقي في سوق الأصول الرقمية."

وأضافت الشركة: "هذه التطورات تمنح السوق مزيدًا من الشرعية والرؤية والنضج."