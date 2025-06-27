تطبيقات AI في عالم الكريبتو تضاعف عدد مستخدميها تقريبًا هذا العام وسط تمويل يتجاوز إجمالي عام 2024

تام شمس - الجمعة 27 يونيو 2025 05:20 مساءً - شهدت نشاطات الذكاء الاصطناعي على شبكات البلوكشين نموًا كبيرًا في عام 2025، حيث تضاعف عدد المستخدمين تقريبًا مقارنة ببداية العام، مدفوعًا بارتفاع كبير في التمويل وزيادة الإقبال على هذه التقنية الرائجة، وفقًا لمنصة تحليلات البلوكشين DappRadar.

وذكرت DappRadar في تقرير صدر يوم الخميس أن النشاط على السلسلة المتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ارتفع بنسبة 86% حتى الآن في عام 2025، مع ما يُقدّر بنحو 4.5 ملايين محفظة نشطة فريدة يوميًا تشارك في التطبيقات اللامركزية (DApps) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي يقترب من صدارة Web3

أدى هذا النمو في عدد المستخدمين اليوميين إلى رفع الحصة السوقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من 9% في بداية العام إلى 19% حاليًا، مقتربة بذلك من قطاع ألعاب البلوكشين الذي يحتل المركز الأول بنسبة 20%.

وقالت محللة DappRadar، سارة غيرغيلاس، إن نمو الذكاء الاصطناعي لا يُعزى فقط إلى "الضجة الإعلامية"، بل يعكس "تحولًا بنيويًا" في كيفية تفاعل المستخدمين مع التطبيقات اللامركزية.

وأضافت: "سواء عبر مساعدين في التمويل اللامركزي، أو وكلاء اجتماعيين، أو مساعدين مستقلين في الألعاب، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي باتوا يشكّلون طبقة واجهة جديدة على السلسلة."

وفي شهر مايو، توقعت DappRadar أن استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وهي برامج قادرة على تنفيذ عمليات بلوكشين تلقائيًا مثل التداول سيتفوق قريبًا على قطاع الألعاب الذي طالما هيمن على منظومة التطبيقات اللامركزية.

تمويل وكلاء الذكاء الاصطناعي يرتفع بأكثر من 9%

أفادت غيرغيلاس في التقرير أن مشروعات وكلاء الذكاء الاصطناعي جمعت حتى الآن في عام 2025 ما مجموعه 1.39 مليار دولار، ما يُمثّل زيادة بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2024.

المصدر: DappRadar

وأشارت إلى أن هذا الرقم لا يزال أدنى من التمويلات التي جمعتها شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI، إلا أنه "من الجدير بالذكر أن التمويل في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي بات يُضاهي أو يتجاوز قطاعات Web3 أخرى مثل ألعاب البلوكشين".

وأضافت: "في Web3، بدأ المستثمرون يرون في وكلاء الذكاء الاصطناعي وحدة أساسية جديدة قد تُعيد تشكيل طريقة تفاعل المستخدمين مع البروتوكولات، وتصفحهم للتطبيقات، بل وحتى أتمتة استراتيجياتهم المالية الشخصية."

وتوقعت أن يكون عام 2025 هو العام الأول الذي يجذب فيه الذكاء الاصطناعي تمويلًا يفوق أي قطاع آخر ضمن Web3.

نمو عالمي لمستخدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وفقًا لبيانات DappRadar المجمعة بين يناير ويونيو، فإن غالبية مستخدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذين تم تحديد مواقعهم الجغرافية يتواجدون في أوروبا، حيث يمثلون 26% من جميع التفاعلات.

وتصدرت فئة "المناطق غير المحددة" والتي تشمل المستخدمين الذين يعتمدون على الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أو أدوات إخفاء الهوية بنسبة 33%. وجاءت آسيا في المرتبة الثانية بعد أوروبا مباشرة بنسبة تقل قليلًا عن 22%، تلتها أمريكا الشمالية بنسبة 15.8%.

معظم مستخدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللامركزية القابلة للتتبع موجودون في أوروبا. المصدر: DappRadar

وأوضحت غيرغيلاس أن هذا الانتشار العالمي يُظهر أن "وكلاء الذكاء الاصطناعي ليسوا ظاهرة محلية."

وأضافت: "سواء أكان وكيل DeFi يدير التداولات في آسيا، أو وكيل اجتماعي يمثل المستخدمين في أوروبا، أو مرافق ألعاب يتفاعل مع اللاعبين في أمريكا الشمالية فإن الطلب متنوع ومتزايد عبر القارات."