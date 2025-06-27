شركة Bitwise تضيف آلية الاسترداد العيني إلى ملفات ETF الخاصة بـDOGE وAPT

تام شمس - الجمعة 27 يونيو 2025 05:20 مساءً - قامت شركة Bitwise بتعديل مقترحات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الخاصة بعملة دوجكوين (DOGE) وأبتوس (APT) لتشمل آلية الاسترداد العيني، وذلك بحسب وثائق مقدمة يوم الخميس. وتأتي هذه التحديثات في وقت تتزايد فيه المناقشات مع الجهات التنظيمية الأمريكية حول صناديق الألتكوين وآليات الاسترداد.

تتيح آلية الاسترداد العيني للمستثمرين استبدال حصصهم في ETF مباشرة بالرموز الرقمية الأساسية، وتُعتبر هذه الطريقة أكثر كفاءة من الناحية الضريبية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.

في فبراير، دعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى تقديم تعليقات بشأن اقتراح يسمح بإنشاء واسترداد صناديق البتكوين والإيثر الفورية بشكل عيني. وخلال جلسة نقاش في معهد سياسات البتكوين يوم الأربعاء، قالت المفوضة في SEC هيستر بيرس إن اعتماد آلية الاسترداد العيني لصناديق الكريبتو أصبح "قريبًا".

تعديل على نموذج S-1 لصندوق DOGE ETF. المصدر: SEC

ETF لعملة APT سيكون "نقطة تحوّل"

كانت Bitwise قد تقدّمت بمقترحها لصناديق DOGE وAPT في وقت سابق من هذا العام، حيث أُودعت مستندات SEC في يناير ومارس على التوالي. وتُعد التعديلات جزءًا من العملية التنظيمية المعتادة، حيث تسمح للشركات بتعديل هيكلة الصندوق وآلياته وإفصاحاته بناءً على ملاحظات SEC.

قال سولومون تيسفاي، رئيس أسواق رأس المال في Aptos Labs، لموقع Cointelegraph:

"الوصول إلى ETF سيمثل خطوة كبرى في دمج Aptos وسلاسل الكتل من الطبقة الأولى الأخرى في الأسواق المالية التقليدية. سيكون ذلك بمثابة نقطة تحوّل حقيقية."

وأضاف: "سيساهم ذلك في ضخ رؤوس أموال كبيرة، وتعزيز السيولة، وتوفير نوع من الاعتراف التنظيمي الذي تحتاجه المؤسسات."

المصدر: Cointelegraph

تُعد دوجكوين، وهي عملة ميمية شهيرة أُنشئت على يد المهندسين بيلي ماركوس وجاكسون بالمر، ثامن أكبر عملة مشفرة بقيمة سوقية تبلغ 24.1 مليار دولار، وتعمل على بلوكشين خاص بها. وقد وصفتها شركة Galaxy بأنها "أكثر عملة شيتكوين صدقًا."

كما أن شركتي Grayscale و21Shares، وهما من منافسي Bitwise، قد تقدمتا أيضًا بطلبات لإطلاق صناديق DOGE ETF.

أما أبتوس (APT)، الرمز الأصلي لسلسلة بلوكشين أنشأها مهندسون سابقون في شركة Meta، فهي تُعدّ العملة المشفرة رقم 32 من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ 2.85 مليار دولار، وبلغت أعلى قيمة لها خلال 52 أسبوعًا نحو 20 دولارًا.

ارتفاع طلبات صناديق ETF العملات البديلة في عام 2025

بحسب بيانات 21 أبريل، هناك أكثر من 70 طلبًا لصناديق ETF خاصة بالعملات المشفرة بانتظار مراجعة هيئة SEC، وتشمل هذه الصناديق مجموعة واسعة من الأصول، من رموز الحوكمة إلى عملات الميم والمشتقات.

ويُعزى هذا النشاط المتزايد إلى التغيّر في نهج هيئة SEC تجاه قطاع الكريبتو منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب. ووفقًا لتقرير صادر عن Cointelegraph Research، تم تقديم ما لا يقل عن 31 طلبًا لصناديق ETF للألتكوين خلال النصف الأول من عام 2025.

من جهة أخرى، يرى منتقدو هذه الصناديق أن صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة تُركّز ما يُفترض أن يكون لامركزيًا، وتُقوّض مبدأ التمكين المالي الذي قامت عليه العملات الرقمية.