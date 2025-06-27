العقود الآجلة الأمريكية تسجّل مستويات قياسية جديدة وسط توقّعات ببلوغ البيتكوين ذروة تاريخية جديدة

تام شمس - الجمعة 27 يونيو 2025 03:46 مساءً - سجّلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، فيما تقترب أكبر أسواق الولايات المتحدة من ذروتها، وهو ما قد يساعد البيتكوين على بلوغ قمة تاريخية جديدة، بحسب محللين.

دخلت عقود مؤشر S&P 500 الآجلة إلى منطقة الذروة التاريخية يوم الخميس، حيث وصل المؤشر إلى 6,145 نقطة، متجاوزًا القمة التي سجّلها في فبراير. كما سجّلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، ذروة جديدة عند 20,180 نقطة تقريبًا في نفس الوقت.

وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 23% منذ انهيار 8 أبريل، مع تراجع تأثير صدمة الرسوم الجمركية وظهور وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران يبدو أنه صامد.

العقود الآجلة للأسهم هي عقود مشتقة يوافق فيها المتداولون على شراء أو بيع مؤشر أسهم معين، مثل S&P 500، بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. وتُتداول هذه العقود ليلًا وقبل افتتاح الأسواق، وغالبًا ما توفر إشارات على كيفية افتتاح الأسواق في اليوم التالي.

جاء هذا الارتفاع وسط تفاؤل المستثمرين باحتمال أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، وفقًا لتقرير من Yahoo Finance.

أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الشهر الماضي. المصدر: Google Finance

هل يتبع البيتكوين صعود سوق الأسهم؟

بدأ المحللون في مناقشة احتمال أن يحذو البيتكوين (BTC) حذو الأسهم نحو قمة تاريخية جديدة.

قال نيك روك، مدير الأبحاث في LVRG Research، لموقع Cointelegraph:

"العقود الآجلة الأمريكية التي تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية، بدعم من تراجع التوترات الجيوسياسية وتوقّعات خفض الفائدة، تزيد شهية المستثمرين للمخاطرة، في الوقت الذي أدت فيه عودة الزخم في البيتكوين إلى تكثيف التوقعات بقمة جديدة قريبًا."

وأضاف أن استمرار زخم الأسهم وتدفّق الاستثمارات المؤسسية "قد يدفع البيتكوين لتجاوز مقاومة 109,000 دولار والدخول في مرحلة جديدة من اكتشاف الأسعار" في حال تم خفض أسعار الفائدة "خلال الأشهر القادمة".

البيتكوين جاهز لقمة تاريخية

من جانبه، قال جيف ماي، مدير العمليات في بورصة BTSE، لـCointelegraph:

"الظروف مهيّأة تمامًا ليتجاوز البيتكوين ذروته السابقة عند 112,000 دولار، خاصةً في ظل تراجع التوتر بين إيران وإسرائيل."

وفي السياق ذاته، كتب مؤسس BitMEX، آرثر هايز، على منصة X يوم الخميس أن "القمم التاريخية للبيتكوين قادمة"، مشيرًا إلى تمرير تنظيمات جديدة للعملات المستقرة في الولايات المتحدة وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط.

البيتكوين يفشل في كسر المقاومة

فشل البيتكوين في تجاوز مستوى المقاومة عند 108,000 دولار ثلاث مرات هذا الأسبوع، وانخفض بعد آخر محاولة له يوم الخميس ليتداول عند 107,400 دولار.

قال ماركوس ثيلين، رئيس قسم الأبحاث في 10x Research، لـCointelegraph:

"هناك تحول ملحوظ نحو التيسير في خطاب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، لكن السوق لا يزال محصورًا."

وأضاف أن العديد من المتداولين قد باعوا خيارات مغطاة مقابل حيازاتهم من البيتكوين، "مما يقيّد الزخم السعري والتقلّب في السوق."

يواجه بيتكوين صعوبة عند مستوى مقاومة 108,000 دولار. المصدر: TradingView

من المتوقع أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، وقد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق.

