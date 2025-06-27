معجزة تداول صغيرة تحقّق 1.5 مليون دولار من الأرباح باستراتيجية غير تقليدية

تام شمس - الجمعة 27 يونيو 2025 03:46 مساءً - تمكّن متداول غير معروف في سوق العملات المشفرة من تحويل 6,800 دولار فقط إلى أرباح تُقدَّر بـ1.5 مليون دولار، في الوقت الذي ساهم فيه بأكثر من 3% من السيولة الجانبية على جانب الصانع (maker-side liquidity) في إحدى كبرى منصات التداول.

المراقب المعروف باسم Adverse Selectee أشار إلى حساب تداول صغير لا تتجاوز قيمته الإجمالية 200,000 دولار، موضحًا أن الحساب سجّل حجم تداول بلغ 1.4 مليار دولار خلال الأسبوعين الماضيين، وكان دائمًا من بين المساهمين الأوائل في حجم أوامر الصانع على المنصة.

المصدر: @Versace_Trader

أرباح منتظمة باستراتيجية غير معتادة

تُظهر لوحة الأداء أن المتداول لا يعرض أوامر شراء وبيع في الوقت نفسه، بل يقتصر على جهة واحدة فقط في سجل الطلبات — إما أوامر شراء أو أوامر بيع. هذه الطريقة قد تعرضه لمخاطر ما يُعرف بـ"الاختيار المعاكس" (Adverse Selection)، حيث يمكن للمتداولين ذوي المعلومات الأفضل استغلال أوامره.

ورغم هذا الخطر، نجح هذا المتداول الشاب في تحقيق أرباح منتظمة، مع المحافظة على نسبة انخفاض قصوى في رأس المال لا تتجاوز 6.48%.

وقد أبدى مجتمع العملات المشفرة على منصة X إعجابه الجماعي بهذا الأسلوب الفريد. وكتب المتداول Versace_Trader: "هذا أمر مدهش فعلًا"، مشيرًا إلى أن التعرض الصافي (Net Delta) للمتداول نادرًا ما يتجاوز 100,000 دولار، وهو ما يدل على إدارة صارمة للمخاطر واستراتيجية أقرب إلى الحياد السوقي (Market Neutral).

سر الأرباح في تداول العملات المشفرة

يستفيد الحساب من حوافز "المايكر" (صانع السوق)، كما يتضح من رسوم الصانع السلبية البالغة -0.0030%، وهي نسبة نموذجية تُمنح لمزودي السيولة في البورصات المركزية. وتُتيح هذه الحوافز، إلى جانب سرعة التنفيذ العالية ومنطق تسعير ذكي، للمتداول تحقيق أرباح حتى دون الحاجة إلى تحركات سعرية كبيرة.

لوحة تداول العملات المشفرة. المصدر: hypurrscan.io

وتشير البيانات إلى أن جميع التداولات تتركز بالكامل على عقود الفيوتشر الدائمة (Perpetual Futures)، دون وجود أي استثمارات في السوق الفوري أو خدمات التحصيص (Staking). هذا يُعزّز الاحتمال بأن المتداول يعتمد على أنظمة تداول آلي عالي التردد (High-Frequency Trading)، وربما يستخدم خوادم قريبة من البورصة (Colocated Servers) أو أنظمة تنفيذ منخفضة التأخير.

في الوقت الحالي، يحتفظ المتداول بمراكز شراء بقيمة 175,000 دولار على زوج سولانا (SOL) وتيذر (USDT) في سوق الفيوتشر الدائم، إلى جانب مركز بيع بقيمة 20,000 دولار على دوجكوين (DOGE).