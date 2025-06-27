شركة Genius Group تخطط لشراء كميات ضخمة من البيتكوين من عوائد دعاوى قضائية بمليارات الدولارات

تام شمس - الجمعة 27 يونيو 2025 03:46 مساءً - قالت شركة Genius Group، المتخصصة في تكنولوجيا التعليم والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، إنها تعتزم توزيع العوائد المحتملة من دعاوى قضائية بمليارات الدولارات على المساهمين، واستخدام جزء منها لتوسيع احتياطيها من البيتكوين.

وفي بيان صحفي صدر يوم الخميس، وافق مجلس إدارة Genius Group على خطة توزيع تهدف إلى إعادة تخصيص أي مكاسب ناجمة عن دعويين قضائيتين تطالبان بتعويضات إجمالية تتجاوز مليار دولار.

إحدى الدعاوى تم رفعها بموجب قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بعمليات الابتزاز (RICO)، وتطالب بتعويضات تتجاوز 750 مليون دولار ضد شركة LZGI International، في حين أن الدعوى الثانية لم تُرفع بعد، وفقًا لما أكده الرئيس التنفيذي للشركة، روجر هاملتون.

وأوضح هاملتون أن الشركة تتوقع المطالبة بما لا يقل عن 262 مليون دولار بناءً على بيانات عام 2023، مع ترجيح ارتفاع هذا الرقم بعد احتساب الأضرار الناتجة في عامي 2024 و2025. وأضاف أن الهدف من الدعاوى هو استرداد الخسائر التي لحقت بالمساهمين نتيجة تصرفات المدعى عليهم.

وقال هاملتون: "يرى مجلس الإدارة أن 100٪ من أي عوائد ناجمة عن نتائج إيجابية في هذه القضايا يجب أن تُوزَّع مباشرةً أو يُعاد استثمارها لصالح المساهمين".

المصدر: Roger Hamilton

تقسيم العوائد المحتملة بالتساوي

بحسب هاملتون، سيتم توزيع 50٪ من العوائد على المساهمين كأرباح خاصة، بينما يُخصص النصف الآخر لتعزيز احتياطي الشركة من البيتكوين (BTC).

وفي حال فوز الشركة بكلتا القضيتين، سيحصل المساهمون على توزيعات أرباح بقيمة 7 دولارات للسهم الواحد، كما ستقوم Genius بشراء 5000 بيتكوين وإضافتها إلى خزينتها، بسعر السوق الحالي البالغ نحو 107,000 دولار لكل عملة.

وأضافت الشركة أن أي مكاسب مستقبلية من دعاوى أخرى ستكون خاضعة للخطة ذاتها، لكنها شددت على أنه "لا توجد أي ضمانات" بحدوث فوز أو دفعات تعويض في أي من القضيتين.

Genius Group تواصل حملة تجميع البيتكوين

في 17 يونيو، أعلنت Genius Group عن توسعة احتياطيها المؤسسي من البيتكوين بنسبة تزيد عن 50٪ بعد تنفيذ عدة عمليات شراء جديدة. وتهدف الشركة إلى امتلاك 1,000 بيتكوين ضمن خزينتها المؤسسية.

وكانت الشركة قد مُنعت مؤقتًا من بيع الأسهم وجمع الأموال واستخدام أموال المستثمرين لشراء البيتكوين، قبل أن يُرفع الحظر بعد شهر واحد فقط.