شركة The Smarter Web Company البريطانية تجمع 56 مليون دولار بعد أيام من شراء بيتكوين

تام شمس - الجمعة 27 يونيو 2025 03:46 مساءً - جمعت شركة The Smarter Web Company، المتخصصة في تصميم المواقع والتسويق الرقمي ومقرها المملكة المتحدة، مبلغًا قدره 41.2 مليون جنيه إسترليني (56.59 مليون دولار)، وذلك بعد أيام قليلة من شرائها 196 بيتكوين لتعزيز ممتلكاتها من العملة المشفّرة.

وقالت الشركة يوم الخميس إن عملية جمع التمويل تمت عبر مستثمرين مؤسسيين باستخدام طريقة تُعرف بـ "البناء المُعجل للدفاتر" (Accelerated Bookbuild)، وهي عملية تُستخدم لجمع رأس المال بسرعة—عادةً خلال يوم أو يومين دون الحاجة إلى حملة تسويقية.

وتمكنت الشركة من جمع 36.27 مليون جنيه إسترليني (49.8 مليون دولار) من خلال البناء المعجّل، بالإضافة إلى 4.97 مليون جنيه إسترليني (6.82 مليون دولار) من خلال الاكتتاب. وقد تم تحديد سعر السهم عند 2.9 جنيه إسترليني (3.98 دولار).

ومن المتوقع أن تدخل الأسهم المُصدرة في كلا العرضين حيّز التداول اعتبارًا من 1 يوليو.

التمويل يأتي بعد تجاوز ممتلكات البيتكوين 540 عملة

جاء هذا التمويل بعد يومين فقط من إعلان الشركة أنها أنفقت أكثر من 20 مليون دولار لشراء 196.8 بيتكوين (BTC) بمتوسط سعر بلغ 103,290 دولارًا لكل عملة.

وبحسب آخر إفصاح يوم الثلاثاء، أصبحت الشركة تمتلك 543.52 بيتكوين بمتوسط سعر شراء يبلغ 104,450 دولارًا، وتُقدّر قيمة هذه الحيازة حاليًا بنحو 58.19 مليون دولار.

المصدر: The Smarter Web Company

قامت الشركة بخمس عمليات شراء للبيتكوين خلال شهر يونيو فقط، لترتفع حيازتها من 83.24 بيتكوين في نهاية مايو إلى 543.52 بيتكوين، أي بزيادة قدرها 460.28 عملة خلال أقل من 30 يومًا.

وكانت الشركة قد أطلقت استراتيجيتها الخاصة بخزينة البيتكوين في أبريل، لكنها بدأت بقبول الدفع بالبيتكوين منذ عام 2023.

تراجع في سعر السهم وسط موجة شراء البيتكوين

تتداول أسهم The Smarter Web Company في الولايات المتحدة ضمن سوق OTCQB، وهو سوق مخصص للشركات الناشئة أو قيد التطوير.

وقد تراجعت أسهم الشركة، المدرجة تحت رمز TSWCF، بنسبة 15% وأغلقت جلسة الخميس عند 3.56 دولار، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 3.19 دولار، وفقًا لبيانات Google Finance.

انخفض سهم شركة سمارتر ويب بنسبة 15% خلال جلسة الخميس. المصدر: Google Finance

كما هبط السهم بنسبة 1.8% إضافية بعد انتهاء الجلسة، ليُغلق في التداولات اللاحقة عند 3.49 دولار. وعلى الرغم من هذا التراجع الأخير، لا تزال أسهم الشركة مرتفعة بنسبة 274% منذ بداية العام.

شركات بريطانية أخرى تشتري البيتكوين

تنضم The Smarter Web Company إلى قائمة متنامية من الشركات البريطانية التي تشتري البيتكوين، رغم عدم وجود إطار قانوني واضح للأصول الرقمية في المملكة المتحدة.

ففي يوم الثلاثاء، أعلنت شركة Vinanz، المُدرجة في بورصة لندن والتي تسوّق نفسها كشركة خزينة بيتكوين، أنها اشترت 37.72 بيتكوين، لترتفع حيازتها إلى 58.68 بيتكوين.

وفي أبريل، اشترت شركة الاستثمار Abraxas Capital، ومقرها لندن، بيتكوين بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار.