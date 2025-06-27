شركة Bitcoin Treasury تعود للإدراج في بورصة تورونتو وتشتري 292 بيتكوين

تام شمس - الجمعة 27 يونيو 2025 03:46 مساءً - أعلنت شركة Bitcoin Treasury Corporation الكندية المتخصصة في إقراض البيتكوين، يوم الخميس، عن استئناف تداول أسهمها رسميًا في بورصة TSX Venture، وهي سوق رأس المال المخاطر التابع لبورصة تورونتو والخاص بالشركات الناشئة.

وأكدت الشركة أن أسهمها العادية ستكون متاحة للتداول ابتداءً من يوم الإثنين المقبل تحت رمز المؤشر "BTCT"، مع إصدار أكثر من 10 ملايين سهم متداول. وكانت الشركة قد باعت بالفعل أكثر من 10 ملايين سهم من أسهم BTCT.

ويأتي استئناف التداول بعد عملية تمويل منظمة جمعت ما يقارب 125 مليون دولار كندي (ما يعادل 92 مليون دولار أمريكي) كإجمالي عوائد.

وقد أصدرت الشركة 426,650 سهمًا بسعر 10 دولارات كندية (7.32 دولارات أمريكية) للسهم الواحد، بدعم من عملية زيادة رأسمال متزامنة. وتخضع هذه الأسهم لفترة حجز مدتها أربعة أشهر ويوم واحد، وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية.

Bitcoin Treasury تشتري 292.8 بيتكوين

أشارت الشركة إلى أنها استخدمت جزءًا من العائدات في شراء 292.8 بيتكوين بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 31.5 مليون دولار.

وتمثل هذه الصفقة أول عملية شراء بيتكوين كبيرة للشركة بعد إطلاق استراتيجيتها الخاصة بتجميع البيتكوين وتقديم خدمات الإقراض المؤسسي، حيث تسعى الشركة إلى استخدام احتياطياتها من البيتكوين لتقديم حلول سيولة للعملاء.

وأضافت الشركة أنها تعتزم نشر أول تقدير لقيمة البيتكوين لكل سهم بعد الانتهاء من مرحلة الشراء الحالية، بهدف تزويد المستثمرين برؤية أوضح لقيمة الأصول الأساسية لكل سهم.

تعكس استراتيجية شركة Bitcoin Treasury اتجاهاً متنامياً بين شركات الكريبتو نحو اعتبار البيتكوين أصلًا استثماريًا ووسيلة لتعزيز السيولة والإقراض وكفاءة رأس المال.

800 ألف بيتكوين إضافي في محافظ المستثمرين طويل الأجل

تأتي عملية شراء البيتكوين من قبل الشركة في وقت يتسارع فيه تراكم البيتكوين من قبل المستثمرين طويل الأجل.

ووفقاً لبيانات من منصة CryptoQuant، فإن الكيانات التي تحتفظ بالبيتكوين لمدة ستة أشهر على الأقل دون بيع قد زادت من حيازاتها بشكل ملحوظ رغم بلوغ الأسعار قممًا جديدة.

وذكرت المنصة أن المعروض من هذه المحافظ قد زاد بنحو 800,000 بيتكوين، وهو رقم قياسي جديد خلال 30 يومًا للمستثمرين طويل الأجل.

واعتبر المساهم في CryptoQuant المعروف باسم "Darkfost" أن هذه البيانات تمثل "إشارة محورية" من كبار المحتفظين بالبيتكوين، يمكن أن تُؤخذ بعين الاعتبار ضمن أي استراتيجية تداول.

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