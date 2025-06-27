هبوط سهم Bit Digital بنسبة 15% بعد طرح عام بقيمة 150 مليون دولار وتحول نحو الإيثيريوم

تام شمس - الجمعة 27 يونيو 2025 03:46 مساءً - شهدت شركة Bit Digital، التي كانت سابقًا من شركات تعدين البيتكوين، انخفاضًا حادًا هذا الأسبوع، حيث تراجع سعر سهمها بنسبة تقارب 19% خلال خمسة أيام ليغلق عند 1.99 دولار يوم الجمعة، مع انخفاض بنسبة 15% خلال 24 ساعة فقط.

جاء هذا التراجع بعد سلسلة من الإعلانات الكبرى من الشركة، أبرزها طرح عام بقيمة 150 مليون دولار وتحول استراتيجي نحو تحصيص الإيثيريوم. فقد أعلنت الشركة، يوم الخميس، عن نيتها طرح 75 مليون سهم عادي في اكتتاب عام بهدف جمع 150 مليون دولار.

تخطط Bit Digital لإصدار الأسهم بسعر 2 دولار للسهم الواحد، وستُستخدم العائدات لشراء الإيثيريوم (ETH)، مما يعزز توجهها السابق للتحول إلى شركة تركز على شبكة الإيثيريوم.

عقب الإعلان، انخفض سهم الشركة إلى أدنى مستوى له عند 1.86 دولار قبل أن يتعافى قليلًا في جلسة ما بعد الإغلاق.

مخطط أسهم Bit Digital لخمسة أيام. المصدر: Google Finance

Bit Digital تتحول إلى شركة متخصصة في تحصيص وتخزين الإيثيريوم

يأتي هذا التطور بعد إعلان الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تخليها عن البيتكوين (BTC) لصالح الإيثيريوم، إذ كشفت يوم الأربعاء عن نيتها التحول إلى "شركة متخصصة بالكامل في تحصيص الإيثيريوم وخزانته"، مع تركيز استراتيجي على زيادة احتياطياتها من ETH.

وذكرت الشركة أنها بدأت بالفعل بتجميع الإيثيريوم ضمن خزينتها منذ عام 2022، وأطلقت آنذاك بنيتها التحتية للتحصيص. كما تخطط لتسييل ما لديها من بيتكوين لشراء المزيد من الإيثيريوم.

وحتى 31 مارس، كانت Bit Digital تمتلك 24,434 ETH و417 BTC، بقيمة تقارب 44.6 مليون دولار و34.5 مليون دولار على التوالي. وعند استكمال تحويل جميع ممتلكاتها من البيتكوين إلى إيثيريوم، سيبلغ إجمالي ما تمتلكه نحو 42,000 ETH، أي ما يعادل حوالي 103 ملايين دولار بأسعار السوق الحالية.

سهم Bit Digital يتراجع بنسبة 19% خلال أسبوع

جاءت ردود فعل المستثمرين سلبية تجاه هذا التحول، حيث انخفض سهم الشركة بنسبة تقارب 4% يوم الأربعاء بعد إعلانها التوجه نحو الإيثيريوم.

وخلال الأسبوع، تراجع سهم الشركة بنسبة 19%، من أعلى مستوى عند 2.40 دولار إلى أدنى مستوى عند 1.86 دولار يوم الجمعة. ورغم هذا التراجع، لم تُظهر الشركة أي مؤشر على التراجع عن استراتيجيتها الجديدة.

وكانت Bit Digital تحتل المرتبة الثانية عشرة ضمن أكبر شركات تعدين البيتكوين من حيث القيمة السوقية. لكن بعد تحولها إلى الإيثيريوم، أظهرت بيانات موقع CompaniesMarketCap تراجعها إلى المرتبة الثالثة عشرة، كما أوضحت البيانات أن سعر سهمها انخفض بأكثر من 40% منذ بداية العام.

وقد تواصلت Cointelegraph مع شركة Bit Digital للتعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.

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