World Liberty المدعومة من ترامب تستعد لنشر تقرير تدقيق عملة مستقرة وإتاحة تحويل WLFI

تام شمس - الخميس 26 يونيو 2025 09:54 مساءً - تستعد شركة World Liberty Financial، المشروع المرتبط بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، لنشر تقرير تدقيق للعملة المستقرة التي تصدرها، وألمحت إلى أن رمز الحوكمة الخاص بها WLFI قد يصبح قابلًا للتحويل قريبًا.

وفي حديث خلال مؤتمر Permissionless في بروكلين يوم الأربعاء، قال الشريك المؤسس زاك فولكمان لـ Jason Yanowitz من Blockworks إن العملة المستقرة للمشروع حصلت مؤخرًا على أول تقرير إثبات احتياطي من شركة محاسبة.

وأضاف فولكمان أن التقرير سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للمشروع "خلال الأيام القليلة المقبلة"، كما لمح إلى تغيير كبير قادم فيما يتعلق برمز الحوكمة WLFI.

وقال: "لا أريد أن أكشف الكثير، لكن إذا تابعتم خلال الأسبوعين القادمين، أعتقد أن الجميع سيكون... سعيدًا جدًا جدًا". علمًا أن WLFI يمنح حاليًا حقوق تصويت، لكنه غير قابل للتحويل.

وأشار فولكمان أيضًا إلى أن World Liberty تعتزم إطلاق تطبيق جديد يهدف إلى تسهيل استخدام العملات المشفرة للمستخدمين الأفراد، وهي خطوة من شأنها توسيع نطاق جذب المنصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

زاك فولكمان، يسارًا، يتحدث إلى جايسون يانوفيتز من Blockworks. المصدر: Permissionless

WLFI قد يصبح قابلًا للتحويل

وأكدت World Liberty Financial هذه الأنباء في منشور حديث على منصة X، حيث أعلنت أن الرمز WLFI قد يصبح قابلًا للتحويل قريبًا، بعد تزايد الطلب من مجتمع المشروع.

وقالت الشركة في المنشور: "طلبتم أن نجعل WLFI قابلًا للتحويل وسمعناكم"، مضيفة أن الفريق يعمل بنشاط خلف الكواليس لإتمام هذه الخطوة، وختمت المنشور بوعد "بأخبار كبيرة قريبًا".

منشور عن قابلية تحويل WLFI. المصدر: WLFI

مع ذلك، قوبل الإعلان بردود فعل متباينة. ففي حين عبّر بعض المتابعين عن حماسهم لإمكانية شراء WLFI، أعرب آخرون عن شكوكهم.

وكتب أحد المستخدمين على X: "الترجمة: الفريق يحاول تصريف مخزونه". وأضاف مستخدم آخر: "ليس فقط الفريق، بل المستثمرون الأفراد والأجانب أيضًا. وكالعادة، سيدخل الطبقة المتوسطة الأمريكية في النهاية لحمل الحقيبة".

ترامب يجني أرباحًا ضخمة من العملات المشفرة

أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحقيق أرباح قدرها 57.4 مليون دولار من مشروع World Liberty Financial. وبحسب إفصاحه المالي لعام 2025 المقدّم إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية، يمتلك ترامب أكثر من 15 مليار رمز حوكمة في المشروع، تمنحه حقوق تصويت. وتأتي هذه الإيرادات من مبيعات الرموز.

وقد جمعت World Liberty Financial ما قيمته 550 مليون دولار من خلال جولتي بيع علني منذ إطلاقها في سبتمبر 2024. وتركّز المنصة على خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) والعملات المستقرة المربوطة بالدولار، وتقدّم نفسها كجهة تسعى لتغيير قواعد التمويل التقليدي.

وقد جذبت الشركة مستثمرين بارزين من قطاع العملات المشفرة، من بينهم مؤسس Tron جاستن صن الذي اشترى WLFI بقيمة 30 مليون دولار، ومؤسسة Web3Port التي استثمرت 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى انضمام Oddiyana Ventures كمستثمر في أوائل عام 2025.