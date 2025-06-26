منصة التداول "Jumper" تدمج بلوكشين "Etherlink": التفاصيل

أعلنت منصة تداول العملات الرقمية “Jumper” عن دمج “Etherlink”، وهي شبكة طبقة ثانية قائمة على شبكة “Tezos”، مما يتيح نقل العملات الرقمية منها وإليها عبر أكثر من 50 سلسلة بلوكشين، بما في ذلك الايثيريوم وArbitrum وBase.

يُسهل هذا التكامل على المستخدمين الوصول إلى “Etherlink”، التي تُعد شبكة متوافقة مع “EVM” وتتميز بتجميع السيولة من 22 جسر و16 منصة تداول لامركزي.

وتزامنا مع هذا التطور، ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة على “Etherlink” بنسبة 434% خلال شهر واحد، لتتجاوز 39 مليون دولار.

يعزز الدمج من قدرة المستخدمين على التفاعل مع “Etherlink” دون تعقيد، عبر منصة “Jumper”، مما يوسّع من الوصول إلى هذه الطبقة الثانية عالية الأداء، ويُسهم في نمو منظومة “Tezos” الأوسع.

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