تطبيق Billions الجديد يقدّم التحقق من الهوية بدون بيانات بيومترية مُزعجة

تام شمس - الخميس 26 يونيو 2025 08:24 مساءً - أعلنت شبكة Billions Network، وهي طبقة هوية قائمة على البلوكشين، عن إطلاق تطبيقها المخصص للتحقق من الهوية على الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي Android وiOS.

ووفقًا لبيان صدر يوم الخميس وشاركته الشبكة مع Cointelegraph، فإن نظام الهوية الذي توفره Billions Network "مضاد للذكاء الاصطناعي". ويأتي هذا الإعلان بعد عرض قدمه المستثمر البولندي بوريس موسيلاك في أبريل، أظهر خلاله كيف يمكن لـ ChatGPT توليد صور لهويات حكومية تبدو قادرة على اجتياز اختبارات معرفة العميل (KYC) التي تعتمد على الصور.

وقالت إيفين ماكملن، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشبكة Billions:

"في الوقت الذي يستمر فيه الذكاء الاصطناعي في تقويض الثقة بوسائل التحقق التقليدية والتفاعلات الرقمية، يضمن هذا الإطلاق تمكين الناس من الاستمتاع بتجارب رقمية شخصية بأمان وخصوصية."

لا يعتمد نظام Billions على أجهزة مملوكة أو بيانات بيومترية تدخلية، باستثناء اختبارات إثبات الحيوية التي تُستخدم لإكمال عملية التحقق. وبدلًا من ذلك، يعتمد التطبيق الجديد على شرائح الاتصال القريب المدى (NFC) المضمنة في جوازات السفر والبطاقات التعريفية الحديثة، إلى جانب اختبارات إثبات الحيوية وأدلة تشفيرية.

تطبيق Billions على متجر Google Play. المصدر: Play Store

نظام متكامل قيد التشغيل

يعتمد النظام على البنية التحتية لـ Privado ID وإجراءات التحقق المؤسسية (KYC)، وتم تطويره من قبل فريق المساهمين الأساسيين في إطار Circom مفتوح المصدر، والذي يوفر إثباتات المعرفة الصفرية (ZK-proof). ويُستخدم Circom حاليًا في أكثر من 9,000 خدمة Web2 وWeb3، من بينها TikTok وAptos وWorld، لتوفير أنظمة تحقق قائمة على ZK.

وتؤكد شبكة Billions أن نظامها لا يخزن أية بيانات شخصية ولا يتطلب أجهزة مملوكة. ويشمل الإصدار الأولي دعم التحقق من خلال اختبارات الحيوية والتحقق من وثائق الهوية عبر شرائح NFC.

تخطط Billions مستقبلًا لإطلاق واجهة محفظة ويب، إضافة إلى خدمة تحقق من الهوية (KYC) قابلة للإثبات ومخصصة للمنصات المؤسسية. كما تنوي طرح إطار عمل جديد يُعرف باسم DeepTrust، يهدف إلى تمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من إنشاء هوية على السلسلة (onchain) يمكن ربطها بالكيان المتحكم بها.

أين يتم تخزين البيانات؟

في بيان مشترك، أوضح ديفيد زد، الرئيس التنفيذي لشركة Privado ID، وأوليكساندر بريجنيف، المدير التقني، أن البيانات تُخزن محليًا وعلى سحابة مشفرة بالكامل. وعند استخدام التطبيق على الهاتف، تُخزن بيانات المستخدم محليًا على الجهاز نفسه، ولا تُشارك المعلومات الشخصية مع أي طرف ثالث إلا في حال منح المستخدم إذنًا صريحًا بذلك.

ولتفعيل دعم استخدام التطبيق عبر عدة أجهزة وإمكانية الوصول من خلال الويب، تعتمد شبكة Billions على تخزين سحابي مشفر من طرف إلى طرف. ومع ذلك، تبقى بيانات الهوية خارج السلسلة (offchain) ومشفّرة باستخدام المفاتيح الخاصة بالمستخدم، ما يمنع تسربها أو اختراقها.