عملة Pi Network ترتفع بنسبة 38% وسط خطط تتعلق بالذكاء الاصطناعي وشائعات شراكة مع غوغل

تام شمس - الخميس 26 يونيو 2025 08:24 مساءً - سجلت عملة Pi Network المُرمزة (PI) ارتفاعًا بنسبة 38% هذا الأسبوع، وذلك قبل إعلان متوقّع يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أثار تكهنات بشأن شراكة محتملة مع شركة غوغل.

بدأت موجة الاهتمام عندما ظهر نيكولاس كوكاليس، الشريك المؤسس لشبكة Pi، في ندوة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن فعالية Consensus 2025، مما أثار التساؤلات حول الخطوة التالية للمشروع. وفي يوم الأحد، نشرت Pi Network تغريدة عبر منصة X أعلنت فيها أنها ستكشف عن تفاصيل جديدة يوم الخميس في حدث يُدعى "Pi2Day".

ظهور أحد مؤسسي المشروع في الندوة، متبوعًا بالإعلان عبر X، أشعل التوقعات بأن الشركة ربما تستعد لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل نظامها البيئي.

ومنذ ذلك الإعلان، شهدت عملة PI ارتفاعًا قويًا لتصل إلى ذروتها عند 0.65 دولار يوم الأربعاء، مرتفعة بنسبة 38% مقارنة بأدنى مستوى لها يوم الأحد عند 0.47 دولار، قبل أن تتراجع لاحقًا إلى 0.57 دولار وقت كتابة هذا التقرير.

رسم بياني لسعر عملة Pi Network خلال سبعة أيام. المصدر: CoinGecko

شائعات حول شراكة مع غوغل تنتشر على وسائل التواصل

مع ارتفاع سعر عملة PI، بدأت التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول طبيعة الإعلان المرتقب بشأن الذكاء الاصطناعي.

قال أحد المستخدمين عبر منصة X إن هناك شائعات تشير إلى اتفاق محتمل مع Google AI، مشيرًا إلى أن النجمة التي ظهرت في إعلان لشبكة Pi قد تشبه شعار ذراع الذكاء الاصطناعي التابع لغوغل. بينما رجّح عضو آخر في المجتمع أن الإعلان قد يكون متعلقًا بمشروع آخر يُدعى "PiAI".

وبينما أعرب البعض عن تفاؤلهم بالإعلان المنتظر يوم السبت، دعا آخرون إلى الحذر. وكتب أحد المستخدمين: "قد يكون البعض متفائلًا بشدة، لكن من الأفضل خفض التوقعات لتفادي خيبة الأمل."

وقد تواصلت Cointelegraph مع شبكة Pi للتعليق، لكنها لم تتلقَ ردًا حتى وقت النشر.

في غضون ذلك، شكّك أحد أعضاء المجتمع في القيمة الفعلية للمشروع، قائلاً: "لم ألاحظ أي شيء مبتكر فعليًا، فمعظم ما يقومون به قد نفذته مشاريع أخرى بالفعل"، داعيًا المجتمع إلى طرح الأسئلة وممارسة النقد البنّاء تجاه المشروع.

صندوق استثماري بقيمة 100 مليون دولار من شبكة Pi

يأتي هذا الارتفاع في سعر العملة بعد إعلان كبير آخر من الشبكة الشهر الماضي، حيث كشفت Pi Network في 15 مايو عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة 100 مليون دولار لدعم الأعمال والمشاريع الناشئة التي تسعى إلى تعزيز فائدة النظام البيئي لسلسلتها.

وأوضحت الشبكة أن الاستثمارات ستكون في الغالب مقوّمة بالدولار الأمريكي، مع إمكانية استخدام العملة الأصلية للمشروع لتمويل بعض المبادرات المؤهلة.

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