منصة Edwin تجمع بين المحافظ والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي بإطلاق محطة AI جديدة

تام شمس - الخميس 26 يونيو 2025 08:24 مساءً - تستعد محافظ العملات المشفرة لمرحلة جديدة من التكامل مع روبوتات الدردشة الذكية، من خلال إطلاق محطة ذكاء اصطناعي جديدة طورتها منصة Edwin، وهي طبقة ذكاء اصطناعي ولامركزية مالية (DeFAI).

Edwin، وهي واجهة ذكاء اصطناعي أُطلقت في أوائل عام 2025 لتسهيل استخدام خدمات التمويل اللامركزي (DeFi)، أعلنت يوم الخميس عن الإطلاق العام لمحطتها الذكية، التي تهدف إلى جعل الوصول إلى العملات المشفرة والـDeFi "ببساطة الحديث مع روبوت".

تتيح المحطة للمستخدمين ربط محافظ المتصفح مثل Phantom وMetaMask مباشرة، مما يوفر سياقًا لحظيًا للبيانات داخل المحفظة، ويقترح أو ينفّذ صفقات DeFi بناءً على ذلك.

وقال ليران ماركين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Edwin، في تصريح لـCointelegraph:

"عندما تكون مستعدًا، تقوم المنصة بإنشاء المعاملة وتطلب منك توقيعها. إنها غير احتجازية بالكامل، وآمنة، وتعمل مباشرة من متصفحك."

لماذا ربط روبوتات الدردشة بالمحافظ؟

تهدف منصة Edwin إلى فتح المجال أمام موجة جديدة من المستخدمين من خلال تبسيط فهمهم وإمكانية وصولهم إلى مزايا DeFi الأساسية مثل أدوات التداول والعوائد.

وأوضح ماركين:

"ما يميز Edwin هو كيف تدمج قدرات DeFi المتقدمة مع واجهة محادثة بسيطة."

وأضاف:

"معظم المشاريع تتوقف عند ربط المحفظة، لكننا نذهب أبعد من ذلك من خلال الدمج عبر بروتوكولات متعددة، مما يتيح للمستخدمين التفاعل على السلسلة عبر المحادثة. إنه ليس مجرد تبسيط، بل نموذج ذهني جديد للوصول إلى عالم العملات المشفرة."

تمكّن محطة Edwin المستخدمين من تبديل الرموز (swap)، وإقراض الأصول، واستكشاف فرص العوائد دون الحاجة إلى التعامل مع تطبيقات لامركزية معقدة على بروتوكولات متعددة.

ووصف ماركين المنصة بأنها "مساعد ذكي في DeFi يتحدث لغة محفظتك"، مشيرًا إلى أنها تتيح تجربة احتجاز ذاتي (self-custodial) للمستخدمين دون الحاجة إلى وسطاء.

مفهوم جديد في عالم العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي

قال شون تاو، الشريك المؤسس في OpenSocial، وهي طبقة بنية تحتية لبناء تطبيقات اجتماعية، إن مفهوم دمج المحافظ في روبوتات الدردشة لأغراض DeFi وتنفيذ الصفقات عبر الذكاء الاصطناعي لا يزال جديدًا نسبيًا.

وأضاف تاو:

"سردية DeFAI، التي قُدّرت قيمتها بمليار دولار تقريبًا في أوائل 2025، تعكس تركيز القطاع المتزايد على الأتمتة وواجهات الاستخدام البسيطة."

وأشار إلى أن أدوات مثل محطة Edwin "تُسهم في ديمقراطية الوصول إلى العملات المشفرة."

معاينة لواجهة إدوين الطرفية. المصدر: Edwin

ومن جهته، قال تومر وورشاور نوني، مدير الاستثمارات في ChainGPT والمدير التنفيذي في Kima Finance:

"Edwin تمثل نقلة نوعية في كيفية تفاعل المستخدمين مع DeFi."

وتابع:

"لكن المهم في حالة Edwin أن المستخدم يحتفظ دائمًا بالتحكم ويوقّع المعاملات بنفسه، ما يغيّر معادلة المخاطر جذريًا. ومع ذلك، أُفضّل أن أرى تدقيقات خارجية واختبارات هجومية قبل الاعتماد الكامل عليها، لكنها على المستوى النظري تسير في الاتجاه الصحيح."

لا عقود ذكية متورطة

في ما يتعلق بمسألة التدقيق الأمني، أوضح ماركين أن المحطة تعمل بالكامل خارج السلسلة (offchain) ولا تستخدم عقودًا ذكية.

وأضاف:

"نرسل المعاملات مباشرة إلى البروتوكولات المدعومة،" مشيرًا إلى أن الشبكات والبروتوكولات التي يدعمها النظام تشمل Solana وBase وMeteora وJupiter وUniswap وMalda وBNB Chain وArbitrum وHyperliquid وDEX Screener وCookie3 API.

وتابع:

"Edwin يربط بين وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وLangChain وبين البروتوكولات على السلسلة، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى DeFi من خلال تفاعل لغوي بسيط."

وأوضحت الشركة أن إطلاق المحطة جزء من جهودها الأوسع لتسهيل دخول المستخدمين الجدد إلى عالم العملات المشفرة عبر خفض الحواجز التقنية التي تعيق التفاعل مع منصات DeFi.