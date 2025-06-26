هونغ كونغ تكشف عن قواعد جديدة للعملات المستقرة وخطط للسندات المُرمَّزة

تام شمس - الخميس 26 يونيو 2025 08:24 مساءً - وضعت هونغ كونغ تنظيم العملات المستقرة وترميز الأصول في صلب استراتيجيتها للتحول إلى مركز عالمي للعملات الرقمية والتقنيات المالية، وذلك في أحدث خارطة طريق رقمية لها.

وقد صدرت الوثيقة السياسية يوم الخميس، وتتضمن إطارًا جديدًا يُعرف باسم "LEAP"، يركّز على: الوضوح القانوني، وتوسيع النظام البيئي، والتطبيقات الواقعية، وتطوير الكفاءات. ويستند هذا الإطار إلى البيان السياسي الأول الذي أصدرته الحكومة في أكتوبر 2022.

وبموجب الإطار الجديد، ستبدأ الحكومة في تطبيق نظام ترخيص خاص بمُصدري العملات المستقرة اعتبارًا من 1 أغسطس، ما "سيسهّل تطوير حالات استخدام واقعية" لهذه الأصول.

وستتولى هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) تنظيم عمليات الترخيص لمقدّمي خدمات تداول العملات الرقمية وخدمات الحفظ، بينما سيقود كل من مكتب الخدمات المالية والخزانة (FSTB) وسلطة النقد في هونغ كونغ مراجعة قانونية تهدف إلى دعم ترميز الأصول الواقعية (RWAs).

بيان سياسة هونغ كونغ الثاني بشأن الأصول الرقمية. المصدر: حكومة هونغ كونغ

هونغ كونغ تمضي نحو تنظيم السندات المُرمَّزة

تخطط الحكومة أيضًا لـ"إضفاء الطابع المؤسسي على إصدار السندات الحكومية المُرمَّزة"، والترويج لصناديق المؤشرات المُرمَّزة (ETFs) من خلال توضيح كيفية تطبيق ضريبة الدمغة عليها.

وجاء في البيان: "ترحب الحكومة بإدخال تداول السوق الثانوية لصناديق المؤشرات المُرمَّزة هذه على منصات تداول العملات الرقمية المرخصة أو من خلال قنوات أخرى".

وبالإضافة إلى السندات والصناديق، أوضحت الحكومة أنها تهدف إلى تحفيز ترميز الأصول في قطاعات أوسع، بما في ذلك المعادن والطاقة المتجددة، بما يُظهر "تنوّع استخدام هذه التقنية في مجالات مثل المعادن الثمينة (مثل الذهب)... والألواح الشمسية".

وتتضمن السياسات الجديدة أيضًا إجراءات لتعزيز الابتكار، مثل برنامج تمويلي عبر منصة Cyberport يهدف إلى دعم المشاريع المتميزة في مجالات البلوكشين والأصول الرقمية.

وقال وزير المالية، بول تشان، في بيان رسمي: إن الإطار الجديد "يعكس الاستخدام العملي لتقنية الترميز" ويهدف إلى "بناء نظام بيئي أكثر ازدهارًا للأصول الرقمية، يدمج الاقتصاد الحقيقي بالحياة الاجتماعية".

وأضافت الحكومة أنها ستطلق قريبًا مشاورات عامة حول أنظمة الترخيص الجديدة.

هونغ كونغ تتجه نحو تداول مشتقات العملات الرقمية

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات المالية في هونغ كونغ إنها تستعد لإطلاق سوق لمشتقات العملات الرقمية مخصصة للمستثمرين المحترفين.

وتأتي هذه المبادرة بعد موافقات حديثة على صناديق المؤشرات الفورية للعملات الرقمية، ومنتجات العقود الآجلة، وخدمات التحصيص (Staking)، بما في ذلك منح الضوء الأخضر لشركة HashKey لتقديم خدمات التحصيص في أبريل، في إطار سعي المدينة لتأكيد موقعها كمركز رائد للتمويل الرقمي.

وفي مايو الماضي، صوّت المجلس التشريعي للمدينة لصالح "قانون العملات المستقرة"، مما مهد الطريق لإطار تنظيمي يُعزز من مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي لتقنيات Web3 والأصول الرقمية.