شركة “ميتابلانيت” تجمع 517 مليون دولار في يوم واحد لتعزيز استثماراتها في البيتكوين

أعلنت شركة “ميتابلانيت” اليابانية للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن جمع 517 مليون دولار في يوم واحد بغرض شراء المزيد من عملات البيتكوين، في خطوة تعكس اعتماد متزايد على استراتيجية مؤسساتية شبيهة بتلك التي تتبعها شركة “مايكروستراتيجي”.
ويُعد هذا التمويل من بين أكبر عمليات جمع رأس المال في يوم واحد لشركة يابانية تركز على الاستثمار في البيتكوين، مما يعزز مكانة “ميتابلانيت” كلاعب ناشئ في سوق العملات الرقمية المشفرة.
وفي سياق مواز، أعلنت الشركة في وقت سابق من الأسبوع عن استثمار 5 مليار دولار في فرعها الأمريكي، ضمن خطة توسعية عالمية تهدف إلى بناء نموذج خزينة مؤسساتية عالمية يدعم مركزها في السوق الرقمي ويعزز اعتمادها طويل الأجل على البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي.
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