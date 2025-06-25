شركة تعدين نرويجية في أعماق البحار تخطط لشراء بيتكوين بقيمة 1.2 مليار دولار

تام شمس - الأربعاء 25 يونيو 2025 05:22 مساءً - أعلنت شركة Green Minerals AS النرويجية، المتخصصة في تعدين المعادن في أعماق البحار، عن خطتها لتأسيس خزينة بيتكوين، مشيرة إلى أنها تسعى لجمع 1.2 مليار دولار بهدف شراء وحيازة البيتكوين على المدى الطويل.

وقالت الشركة، يوم الإثنين، إن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية أشمل لتبني تقنيات البلوكشين، وتهدف إلى تنويع استثماراتها بعيدًا عن العملات الورقية التقليدية، ودعم مشاريعها المستقبلية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة Green Minerals، ستوله رودال، في بيان صحفي، أن البيتكوين يُعد بديلًا جذابًا للعملات الورقية التقليدية، معربًا عن أمله في أن يساعد إدراجه ضمن ميزانية الشركة العمومية في "التحوّط من مخاطر العملات الورقية".

وأضاف رودال:

"مع وجود نفقات رأسمالية كبيرة مقررة مستقبلًا لتجهيز معدات الإنتاج، يوفّر هذا البرنامج وسيلة قوية للتحوّط ضد تآكل قيمة العملات."

أول عملية شراء خلال الأيام المقبلة

أفادت Green Minerals بأنها، بالتعاون مع شركائها، تخطط لتمويل برنامج بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار لتعزيز خزينة البيتكوين الخاصة بها، مضيفة أنها تعتزم تنفيذ أول عملية شراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب الأسعار الحالية، قد تتمكن الشركة من شراء حوالي 11,255 بيتكوين بهذا المبلغ، إذ يبلغ سعر البيتكوين حاليًا نحو 106,500 دولار.

كما أعلنت الشركة أنها ستُطلق مؤشر أداء رئيسي (KPI) جديدًا، يقيس قيمة البيتكوين المنسوبة إلى كل سهم، كجزء من التزامها بالشفافية والتبني المؤسسي.

اعتماد تقنيات البلوكشين

أكدت Green Minerals أيضًا أنها تخطط لتبني تقنيات البلوكشين، بهدف البقاء في صدارة المنافسة ومواكبة المتطلبات التنظيمية المستقبلية.

وقالت الشركة:

"نرى أن تقنيات البلوكشين تلعب دورًا محوريًا في قطاع التعدين، خصوصًا لضمان الشفافية في سلاسل التوريد، والتحقق من أصل المعادن، وتحسين الكفاءة التشغيلية."

السهم يتراجع بعد إعلان البيتكوين

أغلق سهم Green Minerals على ارتفاع بنسبة 300% يوم الإثنين، ليصل إلى 68 سنتًا يورو (79 سنتًا أمريكيًا) بعد الإعلان عن خطط شراء البيتكوين، لكنه انخفض يوم الثلاثاء بنسبة 34% ليُغلق عند 44 سنتًا يورو (51 سنتًا أمريكيًا)، وفقًا لبيانات Google Finance.

ورغم التراجع، يُظهر السهم أداءً إيجابيًا خلال الأيام الخمسة الماضية. المصدر: Google Finance

بعض الشركات شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أسهمها بعد الإعلان عن استراتيجيات لشراء البيتكوين. ففي مايو الماضي، ارتفعت أسهم شركة التكنولوجيا المالية الإندونيسية DigiAsia Corp بنسبة 91% بعد إعلانها عن جمع 100 مليون دولار لبدء سلسلة من عمليات شراء البيتكوين.

لكن ليس الجميع شهد نفس التأثير؛ فقد أعلنت شركة الوساطة النرويجية K33 في مايو أيضًا عن نيتها شراء البيتكوين والاحتفاظ به، غير أن سعر سهمها ظل شبه مستقر، منخفضًا بنسبة 1.96% فقط.