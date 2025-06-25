شراكة بين Chainlink وMastercard تتيح لثلاثة مليارات حامل بطاقة شراء العملات الرقمية مباشرة

تام شمس - الأربعاء 25 يونيو 2025 05:22 مساءً - أعلنت شركة Chainlink، المزودة لشبكة أوراكل لا مركزية، عن شراكة جديدة مع شركة المدفوعات العملاقة Mastercard، بهدف تمكين أكثر من ثلاثة مليارات حامل بطاقة Mastercard من شراء العملات المشفرة مباشرة على السلسلة (onchain). وتُعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز تبني العملات الرقمية، من خلال إتاحة فرصة جديدة للأشخاص غير المنخرطين سابقًا في Web3 للتعامل مع الأصول الرقمية.

وتتم عملية الدمج من خلال سلسلة من الشراكات مع كيانات Web3، من بينها:

Shift4 Payments، وSwapper Finance، وXSwap، وZeroHash، وهي شركة بنية تحتية مختصة في العملات المشفرة والعملات المستقرة، ستوفّر خدمات التحويل على السلسلة والسيولة اللازمة لتمكين المستخدمين من تحويل العملات الورقية إلى عملات رقمية.

وقال متحدّث باسم Chainlink Labs في تصريح لـ Cointelegraph:

"النسخة الحالية من التطبيق المتاحة عبر Swapper Finance غير احتجازية (non-custodial)، وتعتمد على تجريد الحسابات (account abstraction) لتوفير البساطة والتحكم للمستخدمين."

وأضاف:

"كان من المهم أن يتم تصميم هذه الخدمة لتناسب الجميع، وليس فقط لهواة التشفير أو المتمرسين فيه."

شهد عامي 2024 و2025 توجهًا واضحًا من Mastercard نحو العملات المشفرة، خاصة من خلال إصدار بطاقات تتيح للمستخدمين إنفاق العملات الرقمية لدى التجار حول العالم. ففي أبريل الماضي، أعلنت الشركة عن شراكة مع منصة Kraken لإطلاق بطاقات خصم مشفرة في المملكة المتحدة وأوروبا، كما تعاونت مع MetaMask لإطلاق بطاقة مشفرة بتقنية الحفظ الذاتي. وفي فبراير، قالت Mastercard إنها قامت بترميز 30% من معاملاتها لعام 2024، في خطوة تهدف لتعزيز استخدام العملات الرقمية والتقنيات المرتبطة بها. =

Visa تدخل المنافسة أيضًا

لم تقف Visa، المنافس الرئيسي لماستركارد، مكتوفة الأيدي، إذ نشطت هي الأخرى في مجال العملات الرقمية. ففي أكتوبر 2024، دخلت في شراكة مع Coinbase تتيح لبعض مستخدمي المنصة السحب والإيداع الفوري للعملات المشفرة. كما أطلقت منصة Web3 للأصول الرقمية، واستثمرت في منصة BVNK للدفع باستخدام العملات المستقرة.

يُعد شراء العملات الرقمية باستخدام العملات الورقية خطوة معقدة بالنسبة للكثيرين، لا سيما من غير المتمرسين في المجال، مما يمثل عائقًا حقيقيًا أمام تبني الأصول الرقمية وتطور الصناعة.

لكن، بحسب راج دامودهاران، نائب الرئيس التنفيذي لمشاريع وتقنيات البلوكشين والأصول الرقمية في Mastercard، فإن المستخدمين يُبدون اهتمامًا متزايدًا بالتفاعل مع أنظمة الأصول الرقمية.

وقال دامودهاران:

"لا شك في الأمر الناس يريدون التفاعل بسهولة مع منظومة الأصول الرقمية، والعكس صحيح."