FalconX تنضم إلى Crypto.com وشركاء آخرين لإطلاق شبكة Lynq للتسوية المؤسسية

تام شمس - الأربعاء 25 يونيو 2025 05:22 مساءً - أعلنت شركة FalconX، المتخصصة في الوساطة المؤسسية للأصول الرقمية، أنها انضمت إلى كل من Crypto.com، وGalaxy، وWintermute، كشريك إطلاق في منصة Lynq، التي تهدف إلى أن تكون طبقة تسوية مؤسسية للأصول الرقمية والمؤسسات المالية. ويُشير إطلاق Lynq إلى تنامي اهتمام المؤسسات بالأصول الرقمية، بالتزامن مع تزايد الوضوح التنظيمي في هذا القطاع.

وقالت FalconX، التي تجاوز حجم تداولاتها الإجمالي 1.5 تريليون دولار، إنها ستعمل "كمشارك ومزود سيولة على شبكة Lynq"، بحسب تصريحات جيرالد ديفيد، الرئيس التنفيذي لـ Lynq، لـ Cointelegraph.

وتأتي منصة Lynq نتيجة تعاون مع كل من Arca Labs، وTassat Group، وtZERO Group، وتهدف إلى تقديم حل يتماشى مع الأطر التنظيمية المتغيرة ويُقلّل من مخاطر التعامل مع الأطراف المقابلة، وفقًا لإعلان صدر يوم الثلاثاء. وتُعد هذه النقاط بالغة الأهمية بالنسبة للمؤسسات التي تلتزم بأنظمة صارمة وتخطط لإطلاق منتجات استثمارية في مجال العملات الرقمية. =

في قطاع العملات المشفرة، تمثل التسوية المرحلة النهائية من العملية، حيث يتم تحويل الأموال بين الأطراف وتسجيل المعاملة على البلوكشين. من الأمثلة الشائعة على عمليات التسوية: إرسال التوكنات من طرف إلى آخر، تحرير الضمانات المخزنة في عقد ذكي، كما يوُجد أحداث إصدار التوكنات حيث يتم توزيعها تلقائيًا على المستثمرين.

يُذكر أن شركات مثل Anchorage Digital، المتخصصة في خدمات Web3 للمؤسسات، تقدم شبكة تسوية مؤسسية تُعرف باسم Atlas. وتشارك شركة BVNK، ومقرها لندن، أيضًا في عدد من عمليات التسوية الرقمية.

أما على مستوى البلوكشين، فتشمل الأمثلة الأخرى شبكات تسوية مثل Kinexys التابعة لـ J.P. Morgan، ومنصة Project Ion التي طورتها واحدة من أكبر شركات المقاصة للأسهم الأمريكية.

وعن شبكة Lynq، قال جيرالد ديفيد:

"الوصول إلى شبكة Lynq متاح مجانًا للمشاركين، ولا تُفرض أي رسوم معاملات على العمليات ضمن الشبكة. ويتم توليد إيرادات Lynq من خلال خصم نسبة صغيرة من الفائدة على المحافظ."

وأضاف أن المنصة ستدخل المرحلة النهائية من اختبارات قبول المستخدمين (UAT) يوم الجمعة المقبل.

اهتمام مؤسسي متزايد بالعملات الرقمية

يُعد الإطلاق المرتقب لشبكة Lynq مؤشرًا إضافيًا على تصاعد اهتمام المؤسسات بالأصول الرقمية، وخاصة العملات المستقرة، التي باتت تُستخدم على نطاق أوسع في عمليات التسوية.

وبحسب بيانات DefiLlama، بلغت القيمة السوقية للعملات المستقرة حتى يوم الثلاثاء حوالي 251.4 مليار دولار، ما يمثل نموًا بنسبة 55.5% خلال عام واحد.

إحصائيات سوق العملات المستقرة. المصدر: DefiLlama

وتوفّر العملات المستقرة مزايا متعددة مقارنة بالعملات الورقية التقليدية، منها تقليل تكاليف المعاملات، وتسريع عمليات التسوية، فضلاً عن تحسين السيولة.

وتزداد هذه الفوائد بشكل خاص في المعاملات العابرة للحدود، أو في الدول التي تعاني من نقص في العملات الاحتياطية مثل الدولار الأمريكي.

ووفقًا لاستطلاع أجرته Fireblocks، فإن 90% من المؤسسات تستخدم العملات المستقرة أو تخطط لاستخدامها قريبًا. كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مايو أن عدة بنوك أمريكية كبرى بدأت محادثات أولية لإصدار عملة مستقرة مشتركة.